Новый Kia Ceed — шпионские фото с тестовых испытаний и другие подробности

Kia Ceed третьего поколения. Фото: topgear.com

Новую модель популярного хэтчбека уже начали обкатывать по дорогам общего назначения. На шпионских фото можно заметить, что производитель готовит к премьере автомобиль, который не будет иметь почти ничего общего с третьим поколением Kia Ceed.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн и интерьер

Судя по дизайну оптики и фальшрадиаторной решетки, серийная версия хэтчбека почти не будет отличаться от представленного в начале года концепта Kia K4 5DR.

Kia K4 5DR. Фото: burlappcar.com

Интерьер нового поколения Kia Ceed остается загадкой. Если он будет похож на салон американского K4, то передняя панель будет иметь очень простые формы, объединенные в единый модуль экраны приборной панели и мультимедийной системы и высокую центральную консоль с обычным селектором трансмиссии.

Фото: motor.es

Силовая установка

Линейка двигателей на новом хэтчбеке сильно перекликается с европейской моторной гаммой актуального Ceed. Единственным существенным отличием должны стать стартер-генераторы с 48-вольтовой электрической системой на бензиновых моторах и появление новых гибридов HEV и PHEV, последний из которых будет иметь запас хода в электрическом режиме до 100 км.

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