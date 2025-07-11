Вживаний Kia Ceed другого покоління: чи варто купити

2015 Kia Ceed Фото: engineindetail.com

Автомобіль Kia Ceed другого покоління відрізняється стильним дизайном, комфортним салоном, гарним співвідношенням ціни та якості, а також широким вибором двигунів та комплектацій. Втім, деякі власники відзначають невеликий об'єм багажника у версії хетчбек та посередню шумоізоляцію на високих швидкостях як потенційні недоліки.

Про технічні характеристики Kia Ceed з пробігом написав АвтоСвіт.

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Друге покоління (2012-2018)

Оновлений Kia Ceed 2012 року став більш європейським, але зберіг сильні сторони попередника, хоча технічні новації були досить м’яким: платформа змінилася з J4 на J5, але колісна база та схеми підвісок залишилися.

У 2015 році над авто провели скромний рестайлінг, який трохи торкнувся оптики та бамперів, але зʼявився новий мотор з безпосереднім упорскуванням.

Міцність кузова

Машини Kia Ceed (2012-2018) у віці до 10 років непогано зберігаються та протистоять корозії, тому в серйозних кузовних роботах зазвичай немає потреби. Втім, пороги потрібно обов’язково оглядати, зокрема знизу, в зоні шва, адже авто можуть ушкоджуватися через бордюри.

Бампери мають слабкі кріплення, які ушкоджуються та відстібаються навіть при легких контактах. А при зміні проміжків бампери починають протирати фарбу в місцях стиків з крилами.

З дрібніших проблем — потертості фарби у дверних отворах через ущільнювачі, також можуть облазити дверні ручки та рейлінги.

Гальмівна система

Гальма на Ceed прості, з однопоршневими механізмами. Дискові гальма попереду: 280 мм для більшості версій, 320 мм для потужніших. Ззаду — не вентильовані диски: 262 мм з механічним ручником або 284 мм з електромеханічним.

Базове стоянкове гальмо має барабанну конструкцію, а електричне — пласкі диски під супортами. Електромеханіка потребує дорогого блоку керування за задньою віссю, а кнопка замість важеля є лише в дорожчих комплектаціях.

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Рульове управління

Кермо має електропідсилювач. Сама схема ремонтопридатна: зазвичай двигун підсилювача не постачається окремо, а лише у зборі з рульовою колонкою, але для Ceed його можна купити як самостійний вузол, навіть й не дорого.

Тому роботу рульового управління при покупці варто перевіряти уважно, але для того, щоб поторгуватися, а не скасувати угоду.

Трансмісії

До рестайлінгу пропонувалися 6-ступеневі механічні та автоматичні коробки передач, а після 2015 року до них приєднався робот з двома зчепленнями, що працює в парі з новим мотором.

Механічні коробки передач мають типовий ресурс до 250 000 км, зчеплення коштує звичайних грошей, а маховики практично на всіх версіях прості одномасові.

Роботизована коробка з індексом D6GF1 має два сухих зчеплення й цілком нормальна в експлуатації, але не так широко освоєна в ремонті.

Переважна більшість машин оснащена класичним гідромеханічним автоматом A6MF1. Коробка непогана, але головним питанням при покупці буде історія обслуговування. При нормальній, а не агресивній їзді та заміні оливи раз на 50 000-60 000 км коробка може пройти 150 000-200 000 км до першої заміни накладок блокування гідротрансформатора.

Двигуни

Бензинові мотори на 1,4 літра до та після рестайлінгу відрізняються. Спочатку був агрегат G4FA сімейства Gamma, йому на зміну прийшов сучасніший мотор Kappa з індексом G4LC. Обидва об’єднує цільноалюмінієва конструкція, ланцюговий ГРМ, фазорегулятори на впуску та випуску й просте розподілене упорскування. Обидва непогані, але на вторинному ринку рідкісні.

Найпопулярнішим варіантом двигуна є простий та надійний 1,6-літровий G4FC сімейства Gamma на 130 к.с. Мотор усім знайомий, тому складнощів з його обслуговуванням бути не може. Єдина, але не поширена проблема — крихкі каталізатори. Через них зустрічаються задири у циліндрах, тому деякі власники навіть видаляють каталізатор заздалегідь.

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