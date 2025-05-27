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Чи варто купити вживаний Kia Sorento

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Дата публікації: 27 травня 2025 17:31
Kia Sorento з пробігом: чи варто купити
2008 Kia Sorento Фото: kiamedia.com

Kia виробляє модель Sorento з 2003 року, й за цей період вона еволюціонувала від рамного позашляховика до акуратного середньорозмірного кросовера. Вона завжди мала репутацію машини з гарною безпекою у зіткненнях та чудовим співвідношенням ціни та якості, однак надійність автомобіля протягом трьох поколінь, а іноді й між різними модельними роками відрізняється.

Про кращі роки випуску конкурента Hyundai Santa Fe, Honda Pilot та Ford Edge написав Car Buzz.

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Kia Sorento I покоління (2003-2009)

Kia Sorento першого покоління посідає найвище місце у рейтингу надійності серед усіх років випуску автомобіля. Найгіршим роком з погляду скарг до NHTSA був 2003-й (308), а для відкликань 2007-й (4), що непогано, враховуючи, як давно завершилося виробництво цього покоління.

Серед поширених проблем:

  • поломка двигуна через тріщини прокладки головки блоку циліндрів;
  • зовнішнє освітлення не працює через погану електропроводку;
  • подушки безпеки не вмикаються;
  • електричні несправності дверних ручок;
  • перегорання фар.

Kia Sorento III покоління (2016-2020)

У 2016 році виникли усі проблеми з цим оновленим поколінням. Перший рік був найгіршим, що підтверджує кількість скарг до NHTSA — 1109, також було вісім відкликань. Це також був найнижчий рік за рейтингом якості та надійності JD Power — лише 79 балів зі 100.

Поширені проблеми:

  • відмова двигуна;
  • електричні несправності (інформаційно-розважальні та інші функції);
  • поломка трансмісії та/або вихлопної системи.

З цього покоління виділяються моделі 2018 та 2019 років. Вони мають дуже мало скарг як в NHTSA, так й в Car Complaints. А машина 2019 року отримала від JD Power 87 балів зі 100.

Kia Sorento II покоління (2011-2015)

Покоління було представлено у 2011 модельному році абсолютно оновленим: дизайн, 4-циліндрові двигуни V6 та конструкція кузова. Саме тоді Sorento перетворився з позашляховика на кросовер. Також була рекордна кількість проблем з надійністю — 1489 скарг та вісім відкликань.

Поширені проблеми:

  • поломка двигуна (іноді потребує капітального ремонту);
  • електричні несправності;
  • поломка трансмісії/нерівне перемикання передач;

Після особливо невдалих років більшість проблем було розв’язано до 2015 року й автомобіль отримав від JD Power 83 бали зі 100.

Раніше ми писали, як Китай поступово захоплює авторинок України. Також повідомлялося, що Ford повертає на ринок улюблену масову модель.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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