Kia Sorento с пробегом: стоит ли купить

2008 Kia Sorento Фото: kiamedia.com

Kia производит модель Sorento с 2003 года, и за этот период она эволюционировала от рамного внедорожника до аккуратного среднеразмерного кроссовера. Она всегда имела репутацию машины с хорошей безопасностью в столкновениях и отличным соотношением цены и качества, однако надежность автомобиля в течение трех поколений, а иногда и между различными модельными годами отличается.

О лучших годах выпуска конкурента Hyundai Santa Fe, Honda Pilot и Ford Edge написал Car Buzz.

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Kia Sorento I поколения (2003-2009)

Kia Sorento первого поколения занимает самое высокое место в рейтинге надежности среди всех лет выпуска автомобиля. Худшим годом с точки зрения жалоб в NHTSA был 2003-й (308), а для отзывов 2007-й (4), что неплохо, учитывая, как давно завершилось производство этого поколения.

Среди распространенных проблем:

поломка двигателя из-за трещины прокладки головки блока цилиндров;

наружное освещение не работает из-за плохой электропроводки;

подушки безопасности не включаются;

электрические неисправности дверных ручек;

перегорание фар.

Kia Sorento III поколения (2016-2020)

В 2016 году возникли все проблемы с этим обновленным поколением. Первый год был худшим, что подтверждает количество жалоб в NHTSA — 1109, также было восемь отзывов. Это также был самый низкий год по рейтингу качества и надежности JD Power — всего 79 баллов из 100.

Распространенные проблемы:

отказ двигателя;

электрические неисправности (информационно-развлекательные и другие функции);

поломка трансмиссии и/или выхлопной системы.

Из этого поколения выделяются модели 2018 и 2019 годов. Они имеют очень мало жалоб как в NHTSA, так и в Car Complaints. А машина 2019 года получила от JD Power 87 баллов из 100.

Kia Sorento II поколения (2011-2015)

Поколение было представлено в 2011 модельном году абсолютно обновленным: дизайн, 4-цилиндровые двигатели V6 и конструкция кузова. Именно тогда Sorento превратился из внедорожника в кроссовер. Также было рекордное количество проблем с надежностью — 1489 жалоб и восемь отзывов.

Распространенные проблемы:

поломка двигателя (иногда требует капитального ремонта);

электрические неисправности;

поломка трансмиссии/неравномерное переключение передач;

После особо неудачных лет большинство проблем было решено к 2015 году и автомобиль получил от JD Power 83 балла из 100.

Ранее мы писали, как Китай постепенно захватывает авторынок Украины. Также сообщалось, что Ford возвращает на рынок любимую массовую модель.