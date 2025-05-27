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Стоит ли купить подержанный Kia Sorento

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Дата публикации 27 мая 2025 17:31
Kia Sorento с пробегом: стоит ли купить
2008 Kia Sorento Фото: kiamedia.com

Kia производит модель Sorento с 2003 года, и за этот период она эволюционировала от рамного внедорожника до аккуратного среднеразмерного кроссовера. Она всегда имела репутацию машины с хорошей безопасностью в столкновениях и отличным соотношением цены и качества, однако надежность автомобиля в течение трех поколений, а иногда и между различными модельными годами отличается.

О лучших годах выпуска конкурента Hyundai Santa Fe, Honda Pilot и Ford Edge написал Car Buzz.

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Kia Sorento I поколения (2003-2009)

Kia Sorento первого поколения занимает самое высокое место в рейтинге надежности среди всех лет выпуска автомобиля. Худшим годом с точки зрения жалоб в NHTSA был 2003-й (308), а для отзывов 2007-й (4), что неплохо, учитывая, как давно завершилось производство этого поколения.

Среди распространенных проблем:

  • поломка двигателя из-за трещины прокладки головки блока цилиндров;
  • наружное освещение не работает из-за плохой электропроводки;
  • подушки безопасности не включаются;
  • электрические неисправности дверных ручек;
  • перегорание фар.

Kia Sorento III поколения (2016-2020)

В 2016 году возникли все проблемы с этим обновленным поколением. Первый год был худшим, что подтверждает количество жалоб в NHTSA — 1109, также было восемь отзывов. Это также был самый низкий год по рейтингу качества и надежности JD Power — всего 79 баллов из 100.

Распространенные проблемы:

  • отказ двигателя;
  • электрические неисправности (информационно-развлекательные и другие функции);
  • поломка трансмиссии и/или выхлопной системы.

Из этого поколения выделяются модели 2018 и 2019 годов. Они имеют очень мало жалоб как в NHTSA, так и в Car Complaints. А машина 2019 года получила от JD Power 87 баллов из 100.

Kia Sorento II поколения (2011-2015)

Поколение было представлено в 2011 модельном году абсолютно обновленным: дизайн, 4-цилиндровые двигатели V6 и конструкция кузова. Именно тогда Sorento превратился из внедорожника в кроссовер. Также было рекордное количество проблем с надежностью — 1489 жалоб и восемь отзывов.

Распространенные проблемы:

  • поломка двигателя (иногда требует капитального ремонта);
  • электрические неисправности;
  • поломка трансмиссии/неравномерное переключение передач;

После особо неудачных лет большинство проблем было решено к 2015 году и автомобиль получил от JD Power 83 балла из 100.

Ранее мы писали, как Китай постепенно захватывает авторынок Украины. Также сообщалось, что Ford возвращает на рынок любимую массовую модель.

авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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