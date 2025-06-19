Биоэтанола в бензине не будет: что надо знать водителям

Водитель на АЗС. Фото: freepik.com

Верховная Рада отложила до 1 января 2026 года действие нормы, согласно которой в бензине на АЗС должно быть не менее 5% биоэтанола. Соответствующую правку внесли в законопроект №13134, который был принят нардепами в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Верховная Рада Украины перенесла вступление в силу нормы об обязательных 5% биоэтанола в бензине с 1 мая 2025 года на 1 января 2026 года. Отсрочка касается прежде всего штрафов за несоблюдение этого требования. Сама норма об обязательном добавлении биоэтанола была принята законом №3769-IX еще в июне 2024 года.

Напомним, биоэтанол — обезвоженный этиловый спирт, полученный из биомассы. Он имеет высокий октановый показатель (около 106). Спирт добавляется к бензину с целью повышения эффективности сгорания и уменьшения количества токсичных веществ в составе топлива. Его наличие позволяет снизить долю опасных ароматических углеводородов, в частности бензола.

Основные украинские топливные ритейлеры (OKKO, WOG, AMIC, UPG) на начальном этапе закупать готовый продукт с биоэтанолом на европейских НПЗ, чтобы избежать каких-либо рисков.

Надо помнить, что спирт гигроскопичен, то есть он натягивает влагу, что со временем может привести к расслоению топлива на спирт, воду и низкооктановый бензин. Чтобы этого не произошло нужно тщательно чистить бензовозы, резервуары на нефтебазах и АЗС. А также осуществляют постоянный мониторинг емкостей с использованием специальных маркеров воды.

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Почему штрафы отсрочили

Эксперты отмечают, что отсрочка нормы о биоэтаноле связана с сезонным ростом потребления топлива, когда спрос на ресурс увеличивается. Правительство опасается резкого повышения цен на топливо в период пикового спроса, хотя большинство экспертов не ожидали значительного подорожания.

Еще одна причина — производителям, импортерам и розничным сетям нужно дополнительное время для подготовки. Ведь биоэтанол требует особых условий транспортировки и хранения.

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