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Головна Авто Біоетанолу в бензині поки не буде — що варто знати водіям

Біоетанолу в бензині поки не буде — що варто знати водіям

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:14
Біоетанолу в бензині не буде: що треба знати водіям
Водій на АЗС. Фото: freepik.com
Ключові моменти Швидкий розворот Чому штрафи відтермінували

Верховна Рада відклала до 1 січня 2026 року чинність норми, згідно з якою в бензині на АЗС має бути не менш як 5% біоетанолу. Відповідну правку внесли у законопроєкт №13134, який був ухвалений нардепами в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Швидкий розворот

Верховна Рада України перенесла набуття чинності норми про обов'язкові 5% біоетанолу в бензині з 1 травня 2025 року на 1 січня 2026 року. Відтермінування стосується насамперед штрафів за недотримання цієї вимоги. Сама норма про обов'язкове додавання біоетанолу була ухвалена законом №3769-IX ще у червні 2024 року.

Нагадаємо, біоетанол — зневоднений етиловий спирт, отриманий з біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Спирт додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального. Його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.

Основні українські паливні ритейлери (OKKO, WOG, AMIC, UPG) на початковому етапі закупати готовий продукт з біоетанолом на європейських НПЗ, щоб уникнути будь-яких ризиків.

Треба пам’ятати, що спирт гігроскопічний, тобто він натягує вологу, що з часом може привести до розшарування палива на спирт, воду та низькооктановий бензин. Щоб цього не сталося потрібно ретельно чистити бензовози, резервуари на нафтобазах та АЗС. А також здійснюють постійний моніторинг місткостей з використанням спеціальних маркерів води.

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Чому штрафи відтермінували

Експерти зазначають, що відтермінування норми про біоетанол пов'язане з сезонним зростанням споживання пального, коли попит на ресурс збільшується. Уряд побоюється різкого підвищення цін на пальне в період пікового попиту, хоча більшість експертів не очікували значного подорожчання.

Ще одна причина — виробникам, імпортерам та роздрібним мережам потрібен додатковий час для підготовки. Адже біоетанол вимагає особливих умов транспортування та зберігання.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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