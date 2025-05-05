Бензин з біоетанолом: як він впливає на двигун авто

Заправка зеленим бензином. Фото: zeenews.india.com

Сьогодні весь бензин на АЗС в Україні містить щонайменше 5% біоетанолу. Частина водіїв непокоїться, наскільки таке паливо безпечне для автомобіля.

Про це написав Autogid.

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Вплив на двигун

Біоетанол — зневоднений етиловий спирт, отриманий із біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Спирт додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального. Його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.

Паливо з етанолом не шкодить сучасним бензиновим двигунам за умови, що вміст спирту не перевищує 10%. Власникам таких авто не доведеться вносити зміни в конструкцію або проходити додаткове ТО.

Які ризики біоетанолу

Спирт гарно розчиняє відкладення у старих паливних системах, а це може призвести до засмічення фільтрів. Також він може шкодити гумовим ущільненням у старших авто. Мотор погано запускається в мороз, якщо вміст спирту в бензині становить понад 20%. Але всі недоліки нівелюються, якщо якість пального відповідає стандартам. При нормальному рівні спирту (до 10%) двигуну він не зашкодить.

Практика застосування

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у Facebook зазначив, що основні українські паливні ритейлери — OKKO, WOG, AMIC, UPG — поки що будуть закупати готовий продукт з біоетанолом на європейських НПЗ, щоб уникнути ризику неякісного пального.

При цьому, спирт гігроскопічний — він натягує воду, що з часом може привести до розшарування на спирт, воду та низькооктановий бензин. Тому, щоб цього не сталося, великі мережі вже щонайменше місяць чистять бензовози, резервуари на нафтобазах та АЗС. А також здійснюють постійний моніторинг з використанням спеціальних маркерів води.

"Чесно, не знаю, що роблять так звані економмережі та інші периферійні гравці. Це все те, що за ціною нижче "Укрнафти"… Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах. Що з того буде, не знаю. Також не знаю, як там з технологічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари…", — підкреслив Куюн.

Тому, підсумовує експерт, рекомендується мінімум травень та червень утриматись від купівлі дешевого бензину в економмережах.

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