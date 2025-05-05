Бензин с биоэтанолом: как он влияет на двигатель авто

Заправка зеленым бензином. Фото: zeenews.india.com

Сегодня весь бензин на АЗС в Украине содержит не менее 5% биоэтанола. Часть водителей беспокоится, насколько такое топливо безопасно для автомобиля.

Об этом написал Autogid.

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Влияние на двигатель

Биоэтанол — обезвоженный этиловый спирт, полученный из биомассы. Он имеет высокий октановый показатель (около 106). Спирт добавляется в бензин с целью повышения эффективности сгорания и уменьшения количества токсичных веществ в составе горючего. Его наличие позволяет снизить долю опасных ароматических углеводородов, в частности бензола.

Топливо с этанолом не вредит современным бензиновым двигателям при условии, что содержание спирта не превышает 10%. Владельцам таких авто не придется вносить изменения в конструкцию или проходить дополнительное ТО.

Какие риски биоэтанола

Спирт хорошо растворяет отложения в старых топливных системах, а это может привести к засорению фильтров. Также он может вредить резиновым уплотнениям в старших авто. Мотор плохо запускается в мороз, если содержание спирта в бензине составляет более 20%. Но все недостатки нивелируются, если качество топлива соответствует стандартам. При нормальном уровне спирта (до 10%) двигателю он не навредит.

Практика применения

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в Facebook отметил, что основные украинские топливные ритейлеры — OKKO, WOG, AMIC, UPG — пока будут закупать готовый продукт с биоэтанолом на европейских НПЗ, чтобы избежать риска некачественного топлива.

При этом, спирт гигроскопичен — он натягивает воду, что со временем может привести к расслоению на спирт, воду и низкооктановый бензин. Поэтому, чтобы этого не произошло, крупные сети уже минимум месяц чистят бензовозы, резервуары на нефтебазах и АЗС. А также осуществляют постоянный мониторинг с использованием специальных маркеров воды.

"Честно, не знаю, что делают так называемые эконом сети и другие периферийные игроки. Это все то, что по цене ниже "Укрнафты"... Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то те резервуары...", — подчеркнул Куюн.

Поэтому, заключает эксперт, рекомендуется минимум май и июнь воздержаться от покупки дешевого бензина в эконом сетях.

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