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Головна Авто На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:00
Названа оптимальна швидкість авто для економії пального
Автомобіль на шосе. Фото: freepik.com

Автомобілісти завжди прагнуть оптимізувати витрати пального, й одним з ключових факторів, що впливають на цей показник, є швидкість руху. Існує певний діапазон, в якому автомобіль витрачає найменше палива, а розуміння цього дозволяє значно економити кошти.

Але при будь-якій швидкості, водій мусить зважати на низку додаткових факторів.

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Оптимальна швидкість

Більшість автомобілів досягають максимальної паливної ефективності при швидкості від 60 до 90 км/год. Цей діапазон швидкостей є золотою серединою з кількох причин.

  • Опір повітря. Зі збільшенням швидкості його значення зростає експоненційно. Після 90 км/год опір повітря стає панівним фактором, що вимагає значно більше пального для його подолання.
  • Оберти двигуна. В діапазоні 60-90 км/год більшість двигунів працюють на відносно низьких обертах, що дозволяє їм функціонувати з максимальною ефективністю. При цьому висока передача додатково знижує оберти двигуна.
  • Тепловий режим. На цих швидкостях двигун вже прогрівся до оптимальної робочої температури, що покращує згоряння пального.

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За швидкості менш як 60 км/год двигун працює на низьких передачах з відносно високими обертами для подолання інерції руху, що призводить до неефективного спалювання пального. У міському циклі з низькою швидкістю та частими зупинками/розгонами двигун постійно змінює режими роботи, що також збільшує витрати. А зупинки на світлофорах та в заторах, під час яких двигун працює на холостому ходу, даремно споживають пальне.

За швидкості понад 90 км/год опір повітря значно зростає, вимагаючи все більше потужності від двигуна. При цьому мотор працює на високих обертах, що призводить до більшого споживання пального для підтримки необхідної потужності. 

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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