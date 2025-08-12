Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Який час розгону авто до 100 км/год вважається гарним у 2025 році

Який час розгону авто до 100 км/год вважається гарним у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 20:40
Який розгін авто до 100 км/год вважається пристойним у 2025 році
Автомобіль на дорозі. Фото: freepik.com

У світі автомобілів, де технології розвиваються стрімкими темпами, показники розгону до 100 км/год, які ще 20 років тому вважалися еталонними, сьогодні можуть здатися буденними. Електромобілі з їхнім миттєвим крутним моментом змінили правила гри, а гібридні силові установки додали динаміки навіть сімейним кросоверам.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама
Читайте також:

Норма для повсякдення

Для більшості сімейних седанів, кросоверів та пікапів час розгону в межах 5-8 секунд вважається пристойним. Це дає змогу впевнено вливатися в потік на автомагістралях й долати обгінні ділянки.

Toyota Camry 2025 року з повним приводом розганяється до 100 км/год приблизно за 6,8 секунди, а популярний компактний кросовер Honda CR-V Hybrid — за 7,9 секунди. Навіть потужні пікапи, як-от Ford F-150 з гібридною системою PowerBoost, тепер розганяються за 5 секунд, що випереджає багато так званих спортивних седанів 2000-х років.

Ентузіасти спорткарів

Якщо шукаєте щось, що змусить серце битися частіше, то слід звернути увагу на автомобілі, які долають позначку в 100 км/год менш як за 4 секунди. Це територія спортивних автомобілів та потужних електрокарів.

BMW M2 розганяються за 3,9 секунди, а Porsche 911 Carrera GTS — приблизно за 3,1 секунди. Ці цифри забезпечують поєднання захопливої швидкості з достатньою зручністю для щоденного використання.

Також читайте:

На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

Де можна розганятися до 150 км/год на автомобілі

Нова реальність

Електрокари повністю перевернули уявлення про швидкість. Їхній миттєвий крутний момент дає змогу навіть звичайним моделям демонструвати високі результати. Наприклад, Tesla Model Y Long Range розганяється до 100 км/год приблизно за 4,4 секунди, а потужніша версія Performance — приблизно за 3,5 секунди.

Hyundai Ioniq 5 N і Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, також впевнено тримаються в аналогічному діапазоні. А такі екзотичні моделі, як Lucid Air Sapphire, розганяються до 100 км/год менш як за 2 секунди, що ще нещодавно було прерогативою мільйонних гіперкарів.

Історичний контекст

Ще 20-30 років тому показник в 6 секунд був ознакою виняткової швидкості. Тодішні ікони, такі як Toyota Supra Turbo чи Mazda RX-7, розганялися за 5 секунд, а сімейні седани, як Toyota Camry V6, долали цю дистанцію за 8 секунд.

Легендарний Chevrolet Corvette C5 2000 року розганявся трохи менш як за 5 секунд, а сьогодні з цим показником може зрівнятися середній сімейний електрокросовер.

Також читайте:

Чому спідометр викривлює реальну швидкість авто

Коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості

авто електрокари технології автомобіль водії цікаві факти електромобіль гібрид
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації