Який розгін авто до 100 км/год вважається пристойним у 2025 році

Автомобіль на дорозі. Фото: freepik.com

У світі автомобілів, де технології розвиваються стрімкими темпами, показники розгону до 100 км/год, які ще 20 років тому вважалися еталонними, сьогодні можуть здатися буденними. Електромобілі з їхнім миттєвим крутним моментом змінили правила гри, а гібридні силові установки додали динаміки навіть сімейним кросоверам.

Про це написав Motor Biscuit.

Норма для повсякдення

Для більшості сімейних седанів, кросоверів та пікапів час розгону в межах 5-8 секунд вважається пристойним. Це дає змогу впевнено вливатися в потік на автомагістралях й долати обгінні ділянки.

Toyota Camry 2025 року з повним приводом розганяється до 100 км/год приблизно за 6,8 секунди, а популярний компактний кросовер Honda CR-V Hybrid — за 7,9 секунди. Навіть потужні пікапи, як-от Ford F-150 з гібридною системою PowerBoost, тепер розганяються за 5 секунд, що випереджає багато так званих спортивних седанів 2000-х років.

Ентузіасти спорткарів

Якщо шукаєте щось, що змусить серце битися частіше, то слід звернути увагу на автомобілі, які долають позначку в 100 км/год менш як за 4 секунди. Це територія спортивних автомобілів та потужних електрокарів.

BMW M2 розганяються за 3,9 секунди, а Porsche 911 Carrera GTS — приблизно за 3,1 секунди. Ці цифри забезпечують поєднання захопливої швидкості з достатньою зручністю для щоденного використання.

Нова реальність

Електрокари повністю перевернули уявлення про швидкість. Їхній миттєвий крутний момент дає змогу навіть звичайним моделям демонструвати високі результати. Наприклад, Tesla Model Y Long Range розганяється до 100 км/год приблизно за 4,4 секунди, а потужніша версія Performance — приблизно за 3,5 секунди.

Hyundai Ioniq 5 N і Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, також впевнено тримаються в аналогічному діапазоні. А такі екзотичні моделі, як Lucid Air Sapphire, розганяються до 100 км/год менш як за 2 секунди, що ще нещодавно було прерогативою мільйонних гіперкарів.

Історичний контекст

Ще 20-30 років тому показник в 6 секунд був ознакою виняткової швидкості. Тодішні ікони, такі як Toyota Supra Turbo чи Mazda RX-7, розганялися за 5 секунд, а сімейні седани, як Toyota Camry V6, долали цю дистанцію за 8 секунд.

Легендарний Chevrolet Corvette C5 2000 року розганявся трохи менш як за 5 секунд, а сьогодні з цим показником може зрівнятися середній сімейний електрокросовер.

