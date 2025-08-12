Какой разгон авто до 100 км/ч считается приличным в 2025 году

Автомобиль на дороге. Фото: freepik.com

В мире автомобилей, где технологии развиваются стремительными темпами, показатели разгона до 100 км/ч, которые еще 20 лет назад считались эталонными, сегодня могут показаться обыденными. Электромобили с их мгновенным крутящим моментом изменили правила игры, а гибридные силовые установки добавили динамики даже семейным кроссоверам.

Норма для повседневности

Для большинства семейных седанов, кроссоверов и пикапов время разгона в пределах 5-8 секунд считается приличным. Это позволяет уверенно вливаться в поток на автомагистралях и преодолевать обгонные участки.

Toyota Camry 2025 года с полным приводом разгоняется до 100 км/ч примерно за 6,8 секунды, а популярный компактный кроссовер Honda CR-V Hybrid — за 7,9 секунды. Даже мощные пикапы, такие как Ford F-150 с гибридной системой PowerBoost, теперь разгоняются за 5 секунд, что опережает многие так называемые спортивные седаны 2000-х годов.

Энтузиасты спорткаров

Если ищете что-то, что заставит сердце биться чаще, то следует обратить внимание на автомобили, которые преодолевают отметку в 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Это территория спортивных автомобилей и мощных электрокаров.

BMW M2 разгоняются за 3,9 секунды, а Porsche 911 Carrera GTS — примерно за 3,1 секунды. Эти цифры обеспечивают сочетание захватывающей скорости с достаточным удобством для ежедневного использования.

Новая реальность

Электрокары полностью перевернули представление о скорости. Их мгновенный крутящий момент позволяет даже обычным моделям демонстрировать высокие результаты. Например, Tesla Model Y Long Range разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,4 секунды, а более мощная версия Performance — примерно за 3,5 секунды.

Hyundai Ioniq 5 N и Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, также уверенно держатся в аналогичном диапазоне. А такие экзотические модели, как Lucid Air Sapphire, разгоняются до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, что еще недавно было прерогативой миллионных гиперкаров.

Исторический контекст

Еще 20-30 лет назад показатель в 6 секунд был признаком исключительной скорости. Тогдашние иконы, такие как Toyota Supra Turbo или Mazda RX-7, разгонялись за 5 секунд, а семейные седаны, как Toyota Camry V6, преодолевали эту дистанцию за 8 секунд.

Легендарный Chevrolet Corvette C5 2000 года разгонялся чуть менее чем за 5 секунд, а сегодня с этим показателем может сравниться средний семейный электрокроссовер.

