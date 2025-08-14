Відео
Головна Авто Як Китай захоплює український авторинок

Як Китай захоплює український авторинок

Дата публікації: 14 серпня 2025 15:20
Чому Китай захоплює український авторинок
2025 Audi Q4 e-tron Фото: drive.com.au

У липні 2025 року частка нових китайських автомобілів на ринку України сягнула безпрецедентного рівня у 27% — абсолютний рекорд за всю історію спостережень, адже ще у січні цей показник становив 16%. Жодна інша країна-автовиробник раніше не демонструвала подібної динаміки.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Не лише BYD

Автомобілі з позначкою Made in China — це не лише BYD, Zeekr або Geely. Дедалі більше автомобілів європейських та інших світових гігантів — Mercedes-Benz, Audi, BMW та Volvo — виробляються на заводах у Китаї. Це відкриває двері для так званих "сірих дилерів", які, користуючись пільгами на ввезення електромобілів, масово імпортують машини в Україну.

За даними AUTO-Consulting, стрімке зростання постачань автомобілів відомих брендів через неофіційні канали стало ключовим чинником. Експерти виявили, що саме електромобілі, виготовлені у Китаї, складають значну частину цього імпорту.

Бренди під тиском

Найбільш помітною ця тенденція є серед преміальних марок. У липні 2025 року 37% всіх нових автомобілів Audi на українському ринку були імпортовані з КНР. Ця цифра шокує, адже на початку року вона становила 29%.

Ситуація з Mercedes-Benz аналогічна. За пів року частка китайських Mercedes на українському ринку зросла майже вдвічі: з 6% у січні до 11,5% у липні 2025 року.

Навіть BMW, який традиційно ретельно захищає свою репутацію та канали збуту, не зміг уникнути цієї долі. У липні 2025 року вже 7% нових BMW на українському ринку мали китайське походження. А на початку року ця цифра була лише 0,6%.

Повне домінування

За перші сім місяців 2025 року 91,7% всіх проданих в Україні електрокарів було виготовлено у Китаї. Але липневі дані просто вражають — цей показник сягнув 95,4%. Тобто майже кожен новий електромобіль, придбаний в Україні, завезений з КНР.

Очевидно, що європейські автовиробники наразі програють боротьбу за електромобільний ринок в Україні. Швидке розширення китайських виробників, а також активна діяльність сірих дилерів створюють значну конкуренцію для офіційних представництв.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
