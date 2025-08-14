Почему Китай захватывает украинский авторынок

2025 Audi Q4 e-tron Фото: drive.com.au

В июле 2025 года доля новых китайских автомобилей на рынке Украины достигла беспрецедентного уровня в 27% — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, ведь еще в январе этот показатель составлял 16%. Ни одна другая страна-автопроизводитель ранее не демонстрировала подобной динамики.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Реклама

Читайте также:

Не только BYD

Автомобили с пометкой Made in China — это не только BYD, Zeekr или Geely. Все больше автомобилей европейских и других мировых гигантов — Mercedes-Benz, Audi, BMW и Volvo — производятся на заводах в Китае. Это открывает двери для так называемых "серых дилеров", которые, пользуясь льготами на ввоз электромобилей, массово импортируют машины в Украину.

По данным AUTO-Consulting, стремительный рост поставок автомобилей известных брендов через неофициальные каналы стал ключевым фактором. Эксперты обнаружили, что именно электромобили, изготовленные в Китае, составляют значительную часть этого импорта.

Также читайте:

Китайцы выпускают сверхмощный электромобиль на 3000 л.с.

Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов

Бренды под давлением

Наиболее заметной эта тенденция является среди премиальных марок. В июле 2025 года 37% всех новых автомобилей Audi на украинском рынке были импортированы из КНР. Эта цифра шокирует, ведь в начале года она составляла 29%.

Ситуация с Mercedes-Benz аналогичная. За полгода доля китайских Mercedes на украинском рынке выросла почти вдвое: с 6% в январе до 11,5% в июле 2025 года.

Даже BMW, который традиционно тщательно защищает свою репутацию и каналы сбыта, не смог избежать этой участи. В июле 2025 года уже 7% новых BMW на украинском рынке имели китайское происхождение. А в начале года эта цифра была всего 0,6%.

Полное доминирование

За первые семь месяцев 2025 года 91,7% всех проданных в Украине электрокаров было изготовлено в Китае. Но июльские данные просто поражают — этот показатель достиг 95,4%. То есть почти каждый новый электромобиль, приобретенный в Украине, завезен из КНР.

Очевидно, что европейские автопроизводители пока проигрывают борьбу за электромобильный рынок в Украине. Быстрое расширение китайских производителей, а также активная деятельность серых дилеров создают значительную конкуренцию для официальных представительств.

Также читайте:

Сколько электрокаров доступно у официальных дилеров в Украине

Volkswagen готовит дешевый электромобиль, похожий на китайский