Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому в США хочуть заборонити функцію Start/Stop в авто

Чому в США хочуть заборонити функцію Start/Stop в авто

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:45
Система Start/Stop в авто: чому в США її планують заборонити
Кнопка Start/Stop. Фото: freepik.com

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) розглядає можливість скасування системи Start/Stop у сучасних авто. Ця опція, яка мала б економити паливо, насправді дратує багатьох водіїв.

Про це написав Autogid.

Реклама
Читайте також:

Дискомфорт для водіїв

Система Start/Stop, що автоматично вимикає двигун під час коротких зупинок, була покликана зменшити витрати пального та шкідливі викиди. Однак ця технологія, попри економічну ефективність, викликає чимало суперечок.

Багато автовласників скаржаться, що часті перезапуски двигуна можуть знижувати ресурс стартера та самого мотора. Крім того, функція дратує мільйони водіїв, позаяк її не завжди можна вимкнути, а робота системи в міському трафіку часто здається зайвою.

Офіційна позиція

EPA активно розглядає можливість скасування обов'язкової установки системи. Раніше автовиробники отримували бонуси за цю технологію, що допомагало їм відповідати екологічним стандартам. Після скасування штрафів за невиконання цих норм, інтерес до Start/Stop з боку регулятора суттєво знизився.

Керівник EPA Лі Зелдін назвав цю систему "трофеєм за участь" у боротьбі зі змінами клімату, що насправді більше дратує водіїв, ніж реально впливає на екологію.

Також читайте:

Як водію заощаджувати пальне в заторах

Згубні наслідки економії палива для автомобіля

Думка експертів

Виконавчий директор Асоціації транспорту з нульовим рівнем викидів Альберт Гор, вважають, що система має право на існування. Він пропонує залишити її, але зробити деактивованою за замовчуванням, щоб водій міг сам вирішувати, чи користуватися нею. На його думку, це збереже можливість економії пального для тих, кому це важливо. Водночас не нав'язуватиме функцію тим, хто її не любить.

Наслідки для ринку

Якщо EPA ухвалить рішення про відмову від обов’язкової установки Start/Stop, це матиме значний вплив на світову автоіндустрію. Глобальні виробники, що адаптують свої моделі під стандарти США та ЄС, можуть швидко відмовитися від цієї технології.

Зрештою, вибір залишається за водіями: що для них важливіше — комфорт та збереження ресурсу двигуна чи незначна економія пального в міському циклі.

Також читайте:

На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

Три нерозумні та небезпечні методи економії палива

США бензин авто паливо економія автомобіль пальне дизпаливо водії заборона
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації