Система Start/Stop в авто: чому в США її планують заборонити

Кнопка Start/Stop. Фото: freepik.com

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) розглядає можливість скасування системи Start/Stop у сучасних авто. Ця опція, яка мала б економити паливо, насправді дратує багатьох водіїв.

Про це написав Autogid.

Дискомфорт для водіїв

Система Start/Stop, що автоматично вимикає двигун під час коротких зупинок, була покликана зменшити витрати пального та шкідливі викиди. Однак ця технологія, попри економічну ефективність, викликає чимало суперечок.

Багато автовласників скаржаться, що часті перезапуски двигуна можуть знижувати ресурс стартера та самого мотора. Крім того, функція дратує мільйони водіїв, позаяк її не завжди можна вимкнути, а робота системи в міському трафіку часто здається зайвою.

Офіційна позиція

EPA активно розглядає можливість скасування обов'язкової установки системи. Раніше автовиробники отримували бонуси за цю технологію, що допомагало їм відповідати екологічним стандартам. Після скасування штрафів за невиконання цих норм, інтерес до Start/Stop з боку регулятора суттєво знизився.

Керівник EPA Лі Зелдін назвав цю систему "трофеєм за участь" у боротьбі зі змінами клімату, що насправді більше дратує водіїв, ніж реально впливає на екологію.

Думка експертів

Виконавчий директор Асоціації транспорту з нульовим рівнем викидів Альберт Гор, вважають, що система має право на існування. Він пропонує залишити її, але зробити деактивованою за замовчуванням, щоб водій міг сам вирішувати, чи користуватися нею. На його думку, це збереже можливість економії пального для тих, кому це важливо. Водночас не нав'язуватиме функцію тим, хто її не любить.

Наслідки для ринку

Якщо EPA ухвалить рішення про відмову від обов’язкової установки Start/Stop, це матиме значний вплив на світову автоіндустрію. Глобальні виробники, що адаптують свої моделі під стандарти США та ЄС, можуть швидко відмовитися від цієї технології.

Зрештою, вибір залишається за водіями: що для них важливіше — комфорт та збереження ресурсу двигуна чи незначна економія пального в міському циклі.

