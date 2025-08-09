Система Start/Stop в авто: почему в США ее планируют запретить

Кнопка Start/Stop. Фото: freepik.com

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рассматривает возможность отмены системы Start/Stop в современных авто. Эта опция, которая должна была бы экономить топливо, на самом деле раздражает многих водителей.

Об этом написал Autogid.

Дискомфорт для водителей

Система Start/Stop, которая автоматически выключает двигатель во время коротких остановок, была призвана уменьшить расход топлива и вредные выбросы. Однако эта технология, несмотря на экономическую эффективность, вызывает немало споров.

Многие автовладельцы жалуются, что частые перезапуски двигателя могут снижать ресурс стартера и самого мотора. Кроме того, функция раздражает миллионы водителей, так как ее не всегда можно выключить, а работа системы в городском трафике часто кажется лишней.

Официальная позиция

EPA активно рассматривает возможность отмены обязательной установки системы. Ранее автопроизводители получали бонусы за эту технологию, что помогало им соответствовать экологическим стандартам. После отмены штрафов за невыполнение этих норм, интерес к Start/Stop со стороны регулятора существенно снизился.

Руководитель EPA Ли Зелдин назвал эту систему "трофеем за участие" в борьбе с изменениями климата, что на самом деле больше раздражает водителей, чем реально влияет на экологию.

Мнение экспертов

Исполнительный директор Ассоциации транспорта с нулевым уровнем выбросов Альберт Гор, считают, что система имеет право на существование. Он предлагает оставить ее, но сделать деактивированной по умолчанию, чтобы водитель мог сам решать, пользоваться ли ею. По его мнению, это сохранит возможность экономии топлива для тех, кому это важно. И в то же время не будет навязывать функцию тем, кто ее не любит.

Последствия для рынка

Если EPA примет решение об отказе от обязательной установки Start/Stop, это окажет значительное влияние на мировую автоиндустрию. Глобальные производители, адаптирующие свои модели под стандарты США и ЕС, могут быстро отказаться от этой технологии.

В конце концов, выбор остается за водителями: что для них важнее — комфорт и сохранение ресурса двигателя или незначительная экономия топлива в городском цикле.

