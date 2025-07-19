Чому зарядка телефона в авто небезпечна

Бездротова зарядка. Фото: air-charge.com

Бездротова індукційна зарядка смартфона в автомобілі звільняє водія від кабелів та є родзинкою дизайну салону. Але тут не без проблем: у багатьох машинах вона працює настільки погано, що власник все одно тягнеться за дротом.

Про це написав Auto Swiat.

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Деталі мають значення

Телефон, що заряджається за допомогою індукції, нагрівається, й це не є чимось новим. Але в автомобілі часто буває особливо спекотно, й зазвичай проблема перегріву є результатом поєднання трьох ключових факторів.

По-перше, недостатньо щільне прилягання смартфона до зарядної панелі може призвести до неефективної передачі енергії, що своєю чергою викликає надмірне виділення тепла.

По-друге, більшість бездротових зарядок в авто не мають адекватних систем охолодження. Теплу просто нема куди відводитися.

По-третє, чохол на смартфоні може перешкоджати оптимальному контакту між телефоном та зарядним пристроєм, але й значно погіршує тепловідведення від смартфона. Він діє як ізолятор, який утримує тепло всередині.

Нелогічний дизайн

Один з найбільших парадоксів полягає в тому, що виробники автомобілів розміщують бездротові зарядні панелі в місцях, які абсолютно не відповідають принципам ефективності та безпеки.

Дуже часто їх встановлюють на центральному тунелі, який влітку стає мішенню для прямих сонячних променів. Як наслідок, вже за 15 хвилин поїздки смартфон буквально палає.

Здавалося б, активний обдув міг би розв'язати цю проблему, але навіть якщо він присутній у деяких моделях, його ефективності часто недостатньо.

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Різні історії

Ситуація з бездротовою зарядкою може значно відрізнятися залежно від моделі автомобіля.

Toyota RAV4 . Без чохла зарядка зазвичай працює стабільно, що свідчить про кращу реалізацію самої зарядної панелі.

. Без чохла зарядка зазвичай працює стабільно, що свідчить про кращу реалізацію самої зарядної панелі. VW Tiguan . Навіть незначне зміщення телефону на пів сантиметра може призвести до припинення зарядки. Це вказує на високу чутливість до розташування та, ймовірно, меншу площу ефективної індукційної зони.

. Навіть незначне зміщення телефону на пів сантиметра може призвести до припинення зарядки. Це вказує на високу чутливість до розташування та, ймовірно, меншу площу ефективної індукційної зони. Mitsubishi Outlander. У цій моделі ситуація здається кращою в плані стабільності зарядки — вона тримає її впевнено. Однак, смартфон все одно сильно нагрівається.

Кабель все ще король

Бездротова зарядка, попри свою естетичність та зручність, наразі є компромісом. Вона виглядає сучасно та дозволяє уникнути безладу з дротами, але для тривалих поїздок або в умовах спеки кабель залишається надійнішим та безпечнішим вибором. Він гарантує стабільну зарядку та мінімізує ризик перегріву пристрою. В іншому випадку, водію доведеться турбуватися про стан акумулятора свого телефону. З часом постійний перегрів може значно скоротити термін його служби.

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