Почему зарядка телефона в авто опасна

Беспроводная зарядка. Фото: air-charge.com

Беспроводная индукционная зарядка смартфона в автомобиле освобождает водителя от кабелей и является изюминкой дизайна салона. Но здесь не без проблем: во многих машинах она работает настолько плохо, что владелец все равно тянется за проводом.

Об этом написал Auto Swiat.

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Телефон, который заряжается с помощью индукции, нагревается, и это не является чем-то новым. Но в автомобиле часто бывает очень жарко, и обычно проблема перегрева является результатом сочетания трех ключевых факторов.

Во-первых, недостаточно плотное прилегание смартфона к зарядной панели может привести к неэффективной передаче энергии, что в свою очередь вызывает чрезмерное выделение тепла.

Во-вторых, большинство беспроводных зарядок в авто не имеют адекватных систем охлаждения. Теплу просто некуда отводиться.

В-третьих, чехол на смартфоне может препятствовать оптимальному контакту между телефоном и зарядным устройством, но и значительно ухудшает теплоотвод от смартфона. Он действует как изолятор, который удерживает тепло внутри.

Нелогичный дизайн

Один из самых больших парадоксов заключается в том, что производители автомобилей размещают беспроводные зарядные панели в местах, которые совершенно не соответствуют принципам эффективности и безопасности.

Очень часто их устанавливают на центральном тоннеле, который летом становится мишенью для прямых солнечных лучей. Как следствие, уже через 15 минут поездки смартфон буквально пылает.

Казалось бы, активный обдув мог бы решить эту проблему, но даже если он присутствует в некоторых моделях, его эффективности часто недостаточно.

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Разные истории

Ситуация с беспроводной зарядкой может значительно отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Toyota RAV4 . Без чехла зарядка обычно работает стабильно, что свидетельствует о лучшей реализации самой зарядной панели.

. Без чехла зарядка обычно работает стабильно, что свидетельствует о лучшей реализации самой зарядной панели. VW Tiguan . Даже незначительное смещение телефона на пол сантиметра может привести к прекращению зарядки. Это указывает на высокую чувствительность к расположению и, вероятно, меньшую площадь эффективной индукционной зоны.

. Даже незначительное смещение телефона на пол сантиметра может привести к прекращению зарядки. Это указывает на высокую чувствительность к расположению и, вероятно, меньшую площадь эффективной индукционной зоны. Mitsubishi Outlander. У этой модели ситуация кажется лучше в плане стабильности зарядки — она держит ее уверенно. Однако смартфон все равно сильно нагревается.

Кабель все еще король

Беспроводная зарядка, несмотря на свою эстетичность и удобство, пока является компромиссом. Она выглядит современно и позволяет избежать беспорядка с проводами, но для длительных поездок или в условиях жары кабель остается более надежным и безопасным выбором.

Он гарантирует стабильную зарядку и минимизирует риск перегрева устройства. В противном случае водителю придется беспокоиться о состоянии аккумулятора своего телефона. Со временем постоянный перегрев может значительно сократить срок его службы.

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