Як зимові шини для електромобілів показали себе на тестах

Hyundai Ioniq 5 на зимових шинах. Фото: reddit.com

Вага батареї та миттєвий крутний момент електромобілів створюють унікальні умови, де звичайна зимова гума може виявитися неефективною та навіть небезпечною. Щоб визначити найкращі шини для електрокарів, експерти AutoBild та Tyre Reviews провели масштабне тестування, випробувавши різні моделі зимових покришок на популярних Tesla Model Y, BMW iX та Hyundai Ioniq 5.

Умови тестування

Експерти провели випробування у Фінляндії при температурах від -22 до -25 °C на трьох типах покриття: укатаний сніг, лід та мокрий асфальт. Для чистоти експерименту всі авто мали однакові розміри шин — 255/45 R20.

Електрокари важчі за традиційні автомобілі в середньому на 300–500 кг через акумулятори. Це означає, що тиск на шину вищий, а знос інтенсивніший. Крім того, електродвигуни створюють миттєвий обертальний момент, що вимагає більшого зчеплення, особливо на слизькій дорозі.

Tesla Model Y

Tesla має миттєву реакцію на педаль газу, тому слабкі шини одразу відчуваються. У тесті найкраще показали себе Michelin Pilot Alpin 5 EV та Continental WinterContact TS 870 P EV.

Michelin забезпечила найкоротший гальмівний шлях — лише 35,2 м на кризі при 50 км/год. Крім того, рівень шуму в салоні був мінімальним — 68 дБ, що на 3 дБ менше, ніж у звичайних шин. Tesla залишалася стабільною навіть під час інтенсивного прискорення.

Continental TS 870 P EV показала себе трохи гірше на льоду, але стабільніше на мокрому асфальті. Витрата енергії з цими шинами знизилась на 4%, що важливо для запасу ходу.

BMW iX

Електромобіль важить понад 2,5 т, тому шини працюють у режимі постійного навантаження. На льоду добре себе проявили Nokian Hakkapeliitta R5 SUV та Pirelli Scorpion Winter 2 Elect. Для великих електричних кросоверів потрібні міцні шини з жорстким каркасом та якісною боковиною.

Nokian продемонструвала найкраще зчеплення на снігу. Гальмівний шлях — 36,8 м, що є одним з найкращих результатів для важкого SUV. У салоні тихо, рівень шуму лише 70 дБ. Pirelli Scorpion Winter 2 Elect отримала найвищу оцінку за стабільність у поворотах та комфорт. Завдяки технології Seal Inside, навіть при проколі колесо не втрачає тиск одразу. Витрата енергії зменшилася на 3%.

Hyundai Ioniq 5

Ioniq 5 легший та динамічніший, тому тест показав, як поведінка шин залежить від балансу між м’якістю та енергоефективністю. Найкраще себе проявили Bridgestone Blizzak LM005 EV та Goodyear UltraGrip Performance SUV+.

Bridgestone Blizzak LM005 EV показала короткий гальмівний шлях — 34,9 м, стабільне прискорення навіть на укоченому снігу. Крім того, ця модель виявилась однією з найекономніших — зменшення енергоспоживання на 5,2%. Шина Goodyear UltraGrip Performance SUV+ виявилася тихішою, але з трохи довшим гальмівним шляхом. У тестах комфорту вона отримала найвищий бал — салон залишався практично без вібрацій.