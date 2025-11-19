Відео
Чому шини для електрокарів зводять економію нанівець

Чому шини для електрокарів зводять економію нанівець

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:20
Оновлено: 13:07
Недоліки шин для електрокарів: пояснення експертів
Шини на електромобілі. Фото: carscoops.com

Попри низькі витрати на обслуговування та відсутність пального, електромобілі стикаються з неочікуваним фінансовим недоліком — шинами. Через вищу вартість спеціальних покришок та їхній скорочений термін служби, розрекламована економічна вигода електромобілів опиняється під загрозою.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Спеціальні покришки

Шини для електромобілів відрізняються від покришок для авто з ДВЗ. Вони розроблені для задоволення специфічних технічних вимог — більшої ваги, миттєвого крутного моменту та тихішої їзди. За даними Journal du Geek, заміна комплекту шин для електромобіля коштує в середньому на 30% більше, ніж для авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Ця вартість зумовлена складністю конструкції: посилений каркас, спеціальна гумова суміш та адаптована геометрія. Шини повинні витримувати вагу, яка через акумулятори зазвичай на 300–500 кг більша, зберігаючи при цьому низький опір коченню для максимального запасу ходу. Їхнє виробництво вимагає міцніших матеріалів, що суттєво впливає на ціни.

Передчасний знос

Дослідження, про яке повідомляє Auto Plus, виявило суттєву різницю: шини для електромобілів зазвичай замінюють після 28 994 км, порівняно з 39 000 кілометрів для автомобілів із ДВЗ.

Ця різниця понад 10 000 кілометрів ставить під сумнів очікувану окупність інвестицій. Деякі автопарки компаній навіть спостерігають на 40% збільшення частоти заміни шин для електричних моделей, що у межах великого підприємства призводить до витрат, які значно перевищують початкові прогнози.

Додаткова вага акумуляторів збільшує тиск на шини, особливо під час міської їзди. Також безпосередній крутний момент електродвигунів створює значне навантаження на протектор. У результаті, протягом стандартного циклу використання електромобіль може потребувати заміни шин на 30–40% частіше. До того ж, для деяких моделей шини важко замінити стандартними покришками, що змушує купувати дорогі варіанти від виробників.

авто електрокари проблеми автомобіль електромобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
