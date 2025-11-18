Правильне зберігання літніх шин для авто взимку з дисками та без

Зберігання шин. Фото: storage.stanleyblackanddecker.com

Як забезпечити літній гумі оптимальні умови, щоб уникнути деформації та продовжити термін її служби. Успішна зимова сплячка вимагає уваги до деталей, адже різні типи зберігання — з диском чи без нього — мають кардинально відмінні правила.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Вертикальне зберігання

Якщо плануєте зберігати шини без дисків, існує одне непорушне правило: їх потрібно розміщувати виключно у вертикальному положенні. Найкраще для цього підходить спеціально обладнаний стелаж або стійка, що дозволяє гумі стояти рівно.

Категорично забороняється складати такі шини горизонтально одна на одну або підвішувати їх, позаяк під власною вагою гума може легко набути неправильної форми. Після такої деформації нормальне встановлення шини на диск буде вкрай складним або навіть неможливим.

Горизонтальний метод

Ситуація кардинально змінюється для коліс у зборі (тобто шин, встановлених на диски). Їх, навпаки, рекомендується зберігати або горизонтально, склавши стопкою (не більше чотирьох коліс), або ж у підвішеному стані.

У цій конфігурації вага розподіляється зовсім інакше: основний тиск бере на себе міцний металевий або легкосплавний диск, а не сама гума. Це надійно захищає шину від будь-якої деформації.

Універсальна порада

При цьому незалежно від того, як саме зберігаються шини (з дисками чи без), вони вимагають однакового захисту від ключових ворогів: ультрафіолету, вологи та надлишкового тепла.

Гума, піддана дії прямих сонячних променів або високих температур (наприклад, поблизу батарей чи обігрівачів), швидко висихає, втрачає свою еластичність й стає крихкою, що критично знижує її експлуатаційні якості та безпеку.