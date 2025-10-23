Відео
Як перевірити реальний вік зимових шин

Дата публікації: 23 жовтня 2025 20:40
Оновлено: 15:19
Вік зимових автомобільних шин: як його перевірити
Механік готується міняти шини. Фото: freepik.com

Настав час сезонної заміни автомобільних шини, й багато водіїв розмірковують, чи варто купувати новий комплект, чи можна проїздити ще одну зиму на старому. Купівля покришок є недешевим задоволенням, тому краще знати, як перевірити їхній вік.

Про це написав Interia.

Де дата виробництва

Дата виробництва вказана на боковині кожної шини як частина маркування DOT (відповідає світовим стандартам безпеки). Це чотиризначний код, зазвичай обведений прямокутною рамкою або колом, розміщений серед інших параметрів.

Код складається з чотирьох цифр, де перші дві вказують на тиждень виробництва, а останні дві — на рік. Наприклад, код "0724" означає, що шина була виготовлена на сьомому тижні 2024 року (тобто у лютому 2024 року). Може бути й 12 цифр, але важливі лише чотири останні.

Чому це важливо

Вік є ключовим фактором, позаяк з часом гума висихає, навіть якщо шина не використовується. Це призводить до втрати її властивостей: погіршується зчеплення, а матеріал стає схильним до тріщин та випинань.

Хоча виробники використовують спеціальні речовини для уповільнення цього процесу, запобігти старінню повністю неможливо.

Головні помилки водіїв при купівлі зимових шин

Як зробити, щоб нові зимові шини служили багато сезонів

Німці назвали найнебезпечніші зимові шини для авто

Коли купувати нові

Виробники шин радять замінювати комплект після п'яти років використання. Незалежно від глибини протектора, необхідно перевірити стан гуми після досягнення цього віку.

Якщо помітили невеликі тріщини або ознаки висихання, шини слід замінити якомога швидше.

Який штраф за старі шини

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за експлуатацію автомобіля з технічно несправною шиною становить від 340 до 510 грн.

Якщо хоча б одна шина на авто, включно з запасною, має ушкодження або непридатна до використання — це є підставою для складання протоколу.

авто зима поради автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
