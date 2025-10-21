Купівля зимових шин: небезпечні помилки водіїв при виборі покришок

Сезонна заміна шин. Фото: freepik.com

Автомобільна спільнота України входить у період сезонної заміни шин. На жаль, багато водіїв, керуючись хибною економією або недостатнім розумінням зимової специфіки, припускаються типових критичних помилок при перевзуванні своїх машин.

Неправильна гума може звести нанівець усі переваги сучасної системи безпеки автомобіля (ABS, ESP), збільшуючи гальмівний шлях та роблячи машину некерованою.

Реклама

Читайте також:

Неправильний розмір

Встановлення шин з невідповідними параметрами (ширина, висота профілю) призводить до погіршення керованості, швидкого та нерівномірного зносу, а іноді й до затирання об елементи кузова або підвіски.

Існує помилкове переконання, що широкі шини краще. Це не так. Навпаки вони гірше долають снігову кашу та сльоту, збільшуючи ризик аквапланування.

Надмірна економія

Низька ціна покришок часто свідчить про слабку якість гумової суміші, низьку ефективність протектора, малий ресурс та швидкий знос.

Небезпечним може бути вибір вживаних шин з занадто малою залишковою глибиною протектора (наприклад, менше 5-6 мм). Нова шина має 9-11 мм, а для безпеки на зиму потрібно мінімум 7-9 мм.

Гума з часом втрачає еластичність, навіть якщо вона не використовувалася. Експерти радять не купувати зимові шини, старші п'яти років. Не ігноруйте дату виробництва покришки (DOT-код).

Також читайте:

Які нові вимоги для зимових шин 2025-2026

Як зробити, щоб нові зимові шини служили багато сезонів

Чим відрізняються шини для кросоверів

Помилки при монтажі та експлуатації

Встановлення зимових шин лише на провідну вісь створює непередбачувану поведінку автомобіля на поворотах та при гальмуванні, позаяк задня вісь залишається менш стійкою. Необхідно міняти усі чотири колеса.

Якщо шина з направленим малюнком встановлена "задом наперед", вона втрачає ефективність відведення води та сніжної каші, що погіршує зчеплення.

Надмірне накачування (знос центру) або недостатнє накачування (знос країв) погіршує контакт з дорогою та прискорює знос.

Кілька порад