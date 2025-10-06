Відео
Головна Авто Які нові вимоги для зимових шин 2025-2026

Які нові вимоги для зимових шин 2025-2026

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 20:40
Нові вимоги до зимових шин 2025-2026 в Україні
Зимові шини. Фото: freepik.com

Швейцарська Touring Club Suisse (TCS) провела випробування зимових шин розміром 225/40 R18, та з’ясувала, що дешеві покришки на мокрому асфальті забезпечують гальмівний шлях, в середньому на 15 м довший, ніж лідери рейтингу. Позаяк зими стають теплішими, то до гуми виникли інші вимоги. Усе менше взимку авто їздять глибоким снігом й усе більше — мокрою дорогою.

Про це повідомив АвтоСвіт.

Головна вимога

Найбільша небезпека чатує на мокрому асфальті, й тут різниця між преміум-класом та бюджетними покришками вражає.

  • Шини Goodyear UltraGrip Performance 3 показали відмінний гальмівний шлях: при швидкості 80 км/год авто зупинилося через 31,7 метра.
  • Бюджетні шини Syron Everest 2 через ті ж 31,7 метра лише уповільнили автомобіль до 45,7 км/год. Щоб зупинитися повністю, їм знадобилося на 15,4 метра більше, ніж лідерам. Це означає, що коли авто з преміальною гумою стоїть, з бюджетною вже врізається в перешкоду на небезпечній швидкості.

Рейтинг найкращих зимових шин 2025/2026

Найкращі зимові шини 2025/2026
Інфографіка: TCS

Інші результати

Найкращий результат на сухому асфальті показали шини Michelin Pilot Alpin 5. Кілька інших преміальних моделей (Bridgestone, Dunlop, Hankook, Continental) також отримали високі оцінки.

Парадоксально, але Syron Everest 2, що провалилися на мокрій дорозі, показали найкращий результат гальмування на снігу (зі швидкості 50 км/год авто зупинилося через 25,6 м). Це підтверджує, що ця гума, ймовірно, розрахована виключно на снігові умови. Найгірші на снігу — Landail Winter Lander (гальмівний шлях 34 м).

У тесті на аквапланування, найкраще себе проявила модель Giti GitiWinter W2. Вона втратила зчеплення з асфальтом, вкритим 8-міліметровим шаром води, лише на швидкості 79 км/год. Це на 17 км/год швидше, ніж найгірший показник.

Антирейтинг найгірших зимових шин 2025/2026

Найгірші зимові шини 2025/2026
Інфографіка: TCS

Висновок експертів

У TCS зазначають, що усі найгірші з погляду безпеки моделі (Syron, CST, Evergreen) є бюджетними.

Крім того, вони помітили таку закономірність: чим більший пробіг здатна витримати шина, перш ніж зітреться, тим гірша її поведінка на дорозі та нижчий рівень безпеки.

рейтинг дороги авто зима поради автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
