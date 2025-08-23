Як розпізнати підроблені шини — можливо, ви на таких їздите

Чоловік обирає шини. Ілюстративне фото: freepik.com

Шини рідко отримують стільки уваги, як двигун або гальмівна система, але вони є єдиною точкою контакту автомобіля з дорогою. Від їхньої якості залежить зчеплення, керованість, гальмівний шлях і навіть витрата палива. Тому підроблені шини стають не лише проблемою для автомобіля, а й прямою загрозою безпеці водія та пасажирів.

Про це повідомляє видання Slashgear.

Звертайте увагу на зовнішні ознаки

Фальшивки на перший погляд можуть виглядати як оригінальні — зі звичним малюнком протектора, логотипами брендів та маркуванням. Однак вони виготовляються з дешевих матеріалів, що знижує зчеплення, збільшує ризик проколів та навіть вибухів на ходу.

Експерти зазначають, що головні ознаки підробки у деталях. Кожна легальна шина має мати унікальний код DOT, що вказує виробника, місце та дату випуску. Якщо він неповний, підроблений чи не збігається з офіційним форматом бренду, це тривожний сигнал. Варто звертати увагу і на дрібні орфографічні помилки на кшталт "Michelen" замість "Michelin" або "Firelli" замість "Pirelli". На оригінальних шинах також є фірмові символи — наприклад, фігурка Michelin Man.

Місце покупки має бути авторитетним

Не менш важливим є місце покупки. Найнебезпечнішими вважаються угоди через сторонні сайти, маркетплейси та соцмережі, де шахраї часто видають фальшивку чи зношені покришки за нові. Навіть Consumer Reports став жертвою обману, купивши підроблені шини Pegasus Advanta SUV у відомого онлайн-продавця.

Автоексперти радять купувати шини тільки у авторизованих дилерів або безпосередньо на сайтах виробників. У цьому випадку покупець отримує гарантію та впевненість, що продукція пройшла контроль якості. Перед замовленням варто перевірити сайт NHTSA, щоб переконатися, що обрана модель не відкликана виробником.

