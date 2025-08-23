Видео
Как распознать поддельные шины — возможно, вы на таких ездите

Как распознать поддельные шины — возможно, вы на таких ездите

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 01:20
Как распознать поддельные шины - возможно, вы на таких ездите
Мужчина выбирает шины. Иллюстративное фото: freepik.com

Шины редко получают столько внимания, как двигатель или тормозная система, но они являются единственной точкой контакта автомобиля с дорогой. От их качества зависит сцепление, управляемость, тормозной путь и даже расход топлива. Поэтому поддельные шины становятся не только проблемой для автомобиля, но и прямой угрозой безопасности водителя и пассажиров.

Об этом сообщает издание Slashgear.

Читайте также:

Обращайте внимание на внешние признаки

Фальшивки на первый взгляд могут выглядеть как оригинальные — с привычным рисунком протектора, логотипами брендов и маркировкой. Однако они изготавливаются из дешевых материалов, что снижает сцепление, увеличивает риск проколов и даже взрывов на ходу.

Эксперты отмечают, что главные признаки подделки в деталях. Каждая легальная шина должна иметь уникальный код DOT, указывающий производителя, место и дату выпуска. Если он неполный, поддельный или не совпадает с официальным форматом бренда, это тревожный сигнал. Стоит обращать внимание и на мелкие орфографические ошибки вроде "Michelen" вместо "Michelin" или "Firelli" вместо "Pirelli". На оригинальных шинах также есть фирменные символы — например, фигурка Michelin Man.

Также читайте:

Какой штраф за запасное колесо в Украине

Почему надо постоянно проверять давление в шинах авто

Место покупки должно быть авторитетным

Не менее важным является место покупки. Самыми опасными считаются сделки через сторонние сайты, маркетплейсы и соцсети, где мошенники часто выдают фальшивку или изношенные покрышки за новые. Даже Consumer Reports стал жертвой обмана, купив поддельные шины Pegasus Advanta SUV у известного онлайн-продавца.

Автоэксперты советуют покупать шины только у авторизованных дилеров или непосредственно на сайтах производителей. В этом случае покупатель получает гарантию и уверенность, что продукция прошла контроль качества. Перед заказом стоит проверить сайт NHTSA, чтобы убедиться, что выбранная модель не отозвана производителем.

Также читайте:

Почему ремкомплект для шин авто бывает опасным

Как долго служат летние шины автомобиля

дороги авто автомобиль шины для авто подделки
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
