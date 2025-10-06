Видео
Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 20:40
Новые требования к зимним шинам 2025-2026 в Украине
Зимние шины. Фото: freepik.com

Швейцарская Touring Club Suisse (TCS) провела испытания зимних шин размером 225/40 R18, и выяснила, что дешевые покрышки на мокром асфальте обеспечивают тормозной путь, в среднем на 15 м длиннее, чем лидеры рейтинга. Так как зимы становятся теплее, то к резине возникли другие требования. Все меньше зимой авто ездят по глубокому снегу и все больше — по мокрой дороге.

Об этом сообщил АвтоСвит.

Главное требование

Наибольшая опасность подстерегает на мокром асфальте, и здесь разница между премиум-классом и бюджетными покрышками впечатляет.

  • Шины Goodyear UltraGrip Performance 3 показали отличный тормозной путь: при скорости 80 км/ч авто остановилось через 31,7 метра.
  • Бюджетные шины Syron Everest 2 через те же 31,7 метра лишь замедлили автомобиль до 45,7 км/ч. Чтобы остановиться полностью, им понадобилось на 15,4 метра больше, чем лидерам. Это означает, что когда авто с премиальной резиной стоит, с бюджетной уже врезается в препятствие на опасной скорости.

Рейтинг лучших зимних шин 2025/2026

Найкращі зимові шини 2025/2026
Инфографика: TCS

Другие результаты

Лучший результат на сухом асфальте показали шины Michelin Pilot Alpin 5. Несколько других премиальных моделей (Bridgestone, Dunlop, Hankook, Continental) также получили высокие оценки.

Парадоксально, но Syron Everest 2, провалившиеся на мокрой дороге, показали лучший результат торможения на снегу (со скорости 50 км/ч авто остановилось через 25,6 м). Это подтверждает, что эта резина, вероятно, рассчитана исключительно на снежные условия. Худшие на снегу — Landail Winter Lander (тормозной путь 34 м).

В тесте на аквапланирование, лучше всего себя проявила модель Giti GitiWinter W2. Она потеряла сцепление с асфальтом, покрытым 8-миллиметровым слоем воды, лишь на скорости 79 км/ч. Это на 17 км/ч быстрее, чем худший показатель.

Антирейтинг худших зимних шин 2025/2026

Найгірші зимові шини 2025/2026
Инфографика: TCS

Вывод экспертов

В TCS отмечают, что все худшие с точки зрения безопасности модели (Syron, CST, Evergreen) являются бюджетными.

Кроме того, они заметили такую закономерность: чем больший пробег способна выдержать шина, прежде чем сотрется, тем хуже ее поведение на дороге и ниже уровень безопасности.

рейтинг дороги авто зима советы автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
