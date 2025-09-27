Худшие зимние шины для авто: результаты тестов

Зимние шины. Фото: freepik.com

Дешевые зимние шины из Китая, которые конкурируют с известными брендами, сегодня широко представлены в Европе, в частности в Украине. Тестирование этой резины специалистами немецкого автомобильного клуба ADAC показало, что не каждая экономия стоит усилий, особенно когда речь идет о безопасности дорожного движения.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Ужасные результаты

Крупнейшее в истории тестирование 31 модели зимних шин (размер 225/40 R18), проведенное немецким автомобильным клубом ADAC, выявило тревожные результаты. Половину моделей клуб не смог рекомендовать, а одиннадцать шин полностью провалили испытания в ключевых категориях безопасности.

Эксперты отмечают, что недорогие шины часто не справляются с требованиями различных дорожных условий, демонстрируя серьезные недостатки в безопасности.

Почти все бюджетные шины показали плохие результаты на сухих, мокрых и зимних дорогах. Среди брендов с самыми низкими оценками: Nankang, Landsail, Goodride, Evergreen, Tomket и Syron.

Ярким примером является тормозной путь: на мокрой дороге автомобиль на шинах Goodyear остановился на 31 метре (с 80 км/ч), тогда как на бюджетных Syron Everest 2 он все еще двигался со скоростью 45 км/ч.

Кто победил

Победителями тестирования, как и ожидалось, стали продукты от авторитетных, но и более дорогих производителей:

Goodyear UltraGrip Performance 3 — шина получила наивысшую оценку за очень хорошие свойства на мокрых поверхностях; ожидаемый пробег более 76 000 км.

— шина получила наивысшую оценку за очень хорошие свойства на мокрых поверхностях; ожидаемый пробег более 76 000 км. Michelin Pilot Alpin 5 — заняла второе место.

— заняла второе место. Dunlop и Bridgestone — также получили высокие оценки за безопасность вождения.

Лишь две бюджетные модели — Momo W-20 North Pole и Matador MP93 Nordica — показали относительно лучшие результаты, получив "ограниченную рекомендацию".

Тестирование на 70% базировалось на безопасности вождения и на 30% на экологических критериях (долговечность, эксплуатационные расходы).