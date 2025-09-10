Есть ли смысл купить сразу два комплекта автошин на дисках

Выгодно ли иметь сразу два комплекта автошин на дисках
Наличие зимнего и летнего комплектов автошин на дисках кажется идеальным решением для экономии времени и денег. Впрочем, удобство и выгода часто оказываются лишь иллюзией.
Длинная перспектива
Чтобы эта инвестиция окупилась, оба комплекта колес должны служить не менее десяти лет. Однако на практике достичь такого долгого срока эксплуатации почти нереально. Настоящие условия использования, качество дорог и даже мелкие ежедневные инциденты сводят на нет все теоретические расчеты.
Первые два сезона до пробега в 30 000 км, как правило, не возникает никаких проблем. Резина ведет себя идеально. Но со временем начинают появляться неожиданные сюрпризы: нарушается балансировка, воздух медленно выходит через ниппели, а проколы становятся привычным явлением.
К четвертому году, когда пробег уже превышает 50 000 км, посещения автосервисов для ремонта и обслуживания шин становятся регулярными.
Срок годности
На отметке 80 000 километров, многие шины уже имеют значительный износ и требуют замены. Дешевые модели сдыхают особенно быстро, тогда как более дорогие хоть и держатся дольше, но также редко выдерживают десятилетний пробег. Кроме того, за это время многие водители обновляют свои автомобили. А новое авто может иметь другой размер колес, и старые комплекты становятся абсолютно ненужными.
Таким образом, инвестиция в два комплекта колес на дисках, изначально казавшаяся такой выгодной, на практике часто оказывается нерациональной. Удобство, которое оно обещает, быстро теряет смысл из-за постоянных проблем и неизбежных расходов на обслуживание и ремонт, делая эту идею выгодной лишь на бумаге.
