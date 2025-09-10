Видео
Выгодно ли иметь сразу два комплекта автошин на дисках

Выгодно ли иметь сразу два комплекта автошин на дисках

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:40
Есть ли смысл купить сразу два комплекта автошин на дисках
Шиномонтаж. Фото: freepik.com

Наличие зимнего и летнего комплектов автошин на дисках кажется идеальным решением для экономии времени и денег. Впрочем, удобство и выгода часто оказываются лишь иллюзией.

Об этом написал Ampercar.

Срок годности

На отметке 80 000 километров, многие шины уже имеют значительный износ и требуют замены. Дешевые модели сдыхают особенно быстро, тогда как более дорогие хоть и держатся дольше, но также редко выдерживают десятилетний пробег. Кроме того, за это время многие водители обновляют свои автомобили. А новое авто может иметь другой размер колес, и старые комплекты становятся абсолютно ненужными.

Таким образом, инвестиция в два комплекта колес на дисках, изначально казавшаяся такой выгодной, на практике часто оказывается нерациональной. Удобство, которое оно обещает, быстро теряет смысл из-за постоянных проблем и неизбежных расходов на обслуживание и ремонт, делая эту идею выгодной лишь на бумаге.

ремонт лето авто зима советы автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
