Есть ли смысл купить сразу два комплекта автошин на дисках

Шиномонтаж. Фото: freepik.com

Наличие зимнего и летнего комплектов автошин на дисках кажется идеальным решением для экономии времени и денег. Впрочем, удобство и выгода часто оказываются лишь иллюзией.

Об этом написал Ampercar.

Реклама

Читайте также:

Длинная перспектива

Чтобы эта инвестиция окупилась, оба комплекта колес должны служить не менее десяти лет. Однако на практике достичь такого долгого срока эксплуатации почти нереально. Настоящие условия использования, качество дорог и даже мелкие ежедневные инциденты сводят на нет все теоретические расчеты.

Первые два сезона до пробега в 30 000 км, как правило, не возникает никаких проблем. Резина ведет себя идеально. Но со временем начинают появляться неожиданные сюрпризы: нарушается балансировка, воздух медленно выходит через ниппели, а проколы становятся привычным явлением.

К четвертому году, когда пробег уже превышает 50 000 км, посещения автосервисов для ремонта и обслуживания шин становятся регулярными.

Также читайте:

Когда давление в шинах авто дороже нового комплекта резины

Как распознать поддельные шины: возможно, вы на таких ездите

Почему шины авто могут износиться всего за один сезон

Срок годности

На отметке 80 000 километров, многие шины уже имеют значительный износ и требуют замены. Дешевые модели сдыхают особенно быстро, тогда как более дорогие хоть и держатся дольше, но также редко выдерживают десятилетний пробег. Кроме того, за это время многие водители обновляют свои автомобили. А новое авто может иметь другой размер колес, и старые комплекты становятся абсолютно ненужными.

Таким образом, инвестиция в два комплекта колес на дисках, изначально казавшаяся такой выгодной, на практике часто оказывается нерациональной. Удобство, которое оно обещает, быстро теряет смысл из-за постоянных проблем и неизбежных расходов на обслуживание и ремонт, делая эту идею выгодной лишь на бумаге.