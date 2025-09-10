Відео
Головна Авто Чи вигідно мати одразу два комплекти автошин на дисках

Чи вигідно мати одразу два комплекти автошин на дисках

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:40
Чи є сенс купити одразу два комплекти автошин на дисках
Шиномонтаж. Фото: freepik.com

Наявність зимового та літнього комплектів автошин на дисках здається ідеальним рішенням для економії часу та грошей. Втім, зручність та вигода часто виявляються оманливими.

Про це написав Ampercar.

Довга перспектива

Щоб ця інвестиція окупилася, обидва комплекти коліс мали б служити щонайменше десять років. Однак на практиці досягти такого довгого терміну експлуатації майже нереально. Справжні умови використання, якість доріг та навіть дрібні щоденні інциденти зводять нанівець усі теоретичні розрахунки.

Перші два сезони до пробігу в 30 000 км, зазвичай, не виникає жодних проблем. Гума поводиться ідеально. Але згодом починають з’являтися неочікувані сюрпризи: порушується балансування, повітря повільно виходить через ніпелі, а проколи стають звичним явищем.

До четвертого року, коли пробіг вже перевищує 50 000 км, відвідування автосервісів для ремонту та обслуговування шин стають регулярними.

Термін придатності

На позначці 80 000 кілометрів, багато шин вже мають значний знос та вимагають заміни. Дешеві моделі здихають особливо швидко, тоді як дорожчі хоч й тримаються довше, але також рідко витримують десятирічний пробіг. Крім того, за цей час багато водіїв оновлюють свої автомобілі. А нове авто може мати інший розмір коліс, й старі комплекти стають абсолютно непотрібними.

Отже, інвестиція у два комплекти коліс на дисках, що спочатку здавалася такою вигідною, на практиці часто виявляється нераціональною. Зручність, яку вона обіцяє, швидко втрачає сенс через постійні проблеми та неминучі витрати на обслуговування та ремонт, роблячи цю ідею вигідною лише на папері.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
