Тиск у шинах авто: чому він дорожчий за новий комплект гуми

Накачування колеса автомобіля. Фото: freepik.com

Надмірні витрати на пальне, нестійкість авто на поворотах в мокру погоду та аквапланування мають одну спільну причину — неправильний тиск у шинах. Від цього параметру залежить не лише довговічність гуми, а й безпека водія на дорозі.

Про це написав Autogid.

Реклама

Читайте також:

Як накачати

Новий комплект якісних шин — це завжди значні витрати, але ще більший удар по гаманцю — їх передчасна заміна через неправильний тиск. Багато водіїв ігнорують цю просту процедуру, не усвідомлюючи, як це впливає на безпеку, витрату пального та ресурс автомобіля в цілому.

Перекачана шина. Коли тиск у шинах занадто високий, автомобіль стає жорсткішим, а підвіска відчуває додаткове навантаження. Це призводить до швидшого зносу амортизаторів та інших елементів ходової частини. Крім того, перекачана шина зношується нерівномірно — найбільше страждає її центральна частина. Площа контакту з дорогою зменшується, що погіршує керованість, особливо на слизькому покритті.

Коли тиск у шинах занадто високий, автомобіль стає жорсткішим, а підвіска відчуває додаткове навантаження. Це призводить до швидшого зносу амортизаторів та інших елементів ходової частини. Крім того, перекачана шина зношується нерівномірно — найбільше страждає її центральна частина. Площа контакту з дорогою зменшується, що погіршує керованість, особливо на слизькому покритті. Недокачана шина. Це напряму б’є по гаманцю: навіть зменшення тиску всього на 0,5 бара може збільшити витрату пального до 5% через зростання опору коченню. Також шина з недостатнім тиском перегрівається та зношується по боковинах, що значно скорочує її термін служби. Найгірший сценарій — це розрив шини на високій швидкості через надмірне перегрівання.

Головна проблема неправильного тиску — це втрата зчеплення з дорогою. Навіть дорогі системи безпеки не замінять правильну площу контакту шини з асфальтом, що є критично важливим при екстреному гальмуванні, особливо на мокрій дорозі.

Також читайте:

Як розпізнати підроблені шини: можливо, ви на таких їздите

Чому автомобільні шини завжди чорного кольору

Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

Прості правила перевірки

Перевіряти тиск у шинах авто потрібно регулярно. На щастя, це нескладна процедура: