Тиск у шинах авто: чому він дорожчий за новий комплект гуми

Коли тиск у шинах авто дорожчий за новий комплект гуми
Надмірні витрати на пальне, нестійкість авто на поворотах в мокру погоду та аквапланування мають одну спільну причину — неправильний тиск у шинах. Від цього параметру залежить не лише довговічність гуми, а й безпека водія на дорозі.
Як накачати
Новий комплект якісних шин — це завжди значні витрати, але ще більший удар по гаманцю — їх передчасна заміна через неправильний тиск. Багато водіїв ігнорують цю просту процедуру, не усвідомлюючи, як це впливає на безпеку, витрату пального та ресурс автомобіля в цілому.
- Перекачана шина. Коли тиск у шинах занадто високий, автомобіль стає жорсткішим, а підвіска відчуває додаткове навантаження. Це призводить до швидшого зносу амортизаторів та інших елементів ходової частини. Крім того, перекачана шина зношується нерівномірно — найбільше страждає її центральна частина. Площа контакту з дорогою зменшується, що погіршує керованість, особливо на слизькому покритті.
- Недокачана шина. Це напряму б’є по гаманцю: навіть зменшення тиску всього на 0,5 бара може збільшити витрату пального до 5% через зростання опору коченню. Також шина з недостатнім тиском перегрівається та зношується по боковинах, що значно скорочує її термін служби. Найгірший сценарій — це розрив шини на високій швидкості через надмірне перегрівання.
Головна проблема неправильного тиску — це втрата зчеплення з дорогою. Навіть дорогі системи безпеки не замінять правильну площу контакту шини з асфальтом, що є критично важливим при екстреному гальмуванні, особливо на мокрій дорозі.
Прості правила перевірки
Перевіряти тиск у шинах авто потрібно регулярно. На щастя, це нескладна процедура:
- Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Немає універсального тиску для всіх авто. Правильні показники зазначені на наліпці в отворі дверей водія або на лючку бензобака.
- Перевіряйте на холодних шинах. Тиск зростає під час руху через нагрівання. Перевіряйте його перед поїздкою або через 2-3 години після неї.
- Враховуйте температуру. Падіння температури повітря на кожні 10 °C призводить до зменшення тиску приблизно на 0,1 бара.
- Не забувайте про запаску. Вона також потребує регулярної перевірки, щоб бути готовою до використання в будь-який момент.
- Довіряйте манометру. Датчики TPMS — це допоміжний інструмент, який сигналізує про критичне падіння тиску. Для точних вимірювань використовуйте якісний манометр.
