Когда давление в шинах авто дороже нового комплекта резины

Когда давление в шинах авто дороже нового комплекта резины

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:00
Давление в шинах авто: почему оно дороже нового комплекта резины
Накачивание колеса автомобиля. Фото: freepik.com

Чрезмерные расходы на топливо, неустойчивость авто на поворотах в мокрую погоду и аквапланирование имеют одну общую причину — неправильное давление в шинах. От этого параметра зависит не только долговечность резины, но и безопасность водителя на дороге.

Об этом написал Autogid.

Как накачать

Новый комплект качественных шин — это всегда значительные расходы, но еще больший удар по кошельку — их преждевременная замена из-за неправильного давления. Многие водители игнорируют эту простую процедуру, не осознавая, как это влияет на безопасность, расход топлива и ресурс автомобиля в целом.

  • Перекачанная шина. Когда давление в шинах слишком высокое, автомобиль становится жестче, а подвеска испытывает дополнительную нагрузку. Это приводит к более быстрому износу амортизаторов и других элементов ходовой части. Кроме того, перекачанная шина изнашивается неравномерно — больше всего страдает ее центральная часть. Площадь контакта с дорогой уменьшается, что ухудшает управляемость, особенно на скользком покрытии.
  • Недокачанная шина. Это напрямую бьет по кошельку: даже уменьшение давления всего на 0,5 бара может увеличить расход топлива до 5% из-за роста сопротивления качению. Также шина с недостаточным давлением перегревается и изнашивается по боковинам, что значительно сокращает ее срок службы. Худший сценарий — это разрыв шины на высокой скорости из-за чрезмерного перегрева.

Главная проблема неправильного давления — это потеря сцепления с дорогой. Даже дорогие системы безопасности не заменят правильную площадь контакта шины с асфальтом, что является критически важным при экстренном торможении, особенно на мокрой дороге.

Простые правила проверки

Проверять давление в шинах авто нужно регулярно. К счастью, это несложная процедура:

  • Следуйте рекомендациям производителя. Нет универсального давления для всех авто. Правильные показатели указаны на наклейке в отверстии водительской двери или на лючке бензобака.
  • Проверяйте на холодных шинах. Давление растет во время движения из-за нагревания. Проверяйте его перед поездкой или через 2-3 часа после нее.
  • Учитывайте температуру. Падение температуры воздуха на каждые 10 °C приводит к уменьшению давления примерно на 0,1 бара.
  • Не забывайте о запаске. Она также нуждается в регулярной проверке, чтобы быть готовой к использованию в любой момент.
  • Доверяйте манометру. Датчики TPMS — это вспомогательный инструмент, который сигнализирует о критическом падении давления. Для точных измерений используйте качественный манометр.

