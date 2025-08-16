Как долго служит один комплект автомобильных шин

Автомобильные шины. Фото: freepik.com

Долговечность шин зависит от многих факторов: стиля вождения, условий эксплуатации и качества самой резины. Не стоит бить рекорды долговечности, ведь со временем любая шина, независимо от того, летние ли это, зимние или всесезонные, теряет свои свойства.

Что советуют эксперты общегерманского автомобильного клуба ADAC, сообщил Moto.

Когда менять шины

Износ происходит не только во время езды, но и со временем, ведь резина стареет и твердеет, что влияет на безопасность и комфорт.

Даже если протектор кажется еще глубоким, эксперты Общегерманского автомобильного клуба ADAC советуют менять современные шины по меньшей мере каждые 8-10 лет. Хотя, как правило, протектор изнашивается значительно быстрее.

Эксперты рекомендуют заменять шины, ориентируясь на глубину протектора:

Зимние и всесезонные шины: когда глубина протектора менее 4 мм.

когда глубина протектора менее 4 мм. Летние шины: когда глубина опускается до 1,6 мм. Хотя ADAC настаивает, что летние шины лучше менять, когда показатель достигает 3 мм, поскольку чем меньше глубина, тем хуже свойства шины, особенно на мокрой дороге.

Как продлить срок службы

Чтобы шины прослужили дольше, важно: