Як довго служить один комплект автомобільних шин

Автомобільні шини. Фото: freepik.com

Довговічність шин залежить від багатьох факторів: стилю водіння, умов експлуатації та якості самої гуми. Не варто бити рекорди довговічності, адже з часом будь-яка шина, незалежно від того, чи це літні, зимові або всесезонні, втрачає свої властивості.

Що радять експерти загальнонімецького автомобільного клубу ADAC, повідомив Moto.

Зношування відбувається не лише під час їзди, а й від часу, адже гума старіє та твердіє, що впливає на безпеку та комфорт.

Навіть якщо протектор здається ще глибоким, експерти Загальнонімецького автомобільного клубу ADAC радять міняти сучасні шини щонайменше кожні 8-10 років. Хоча, зазвичай, протектор зношується значно швидше.

Експерти рекомендують замінювати шини, орієнтуючись на глибину протектора:

Зимові та всесезонні шини: коли глибина протектора менш як 4 мм.

коли глибина протектора менш як 4 мм. Літні шини: коли глибина опускається до 1,6 мм. Хоча ADAC наполягає, що літні шини краще міняти, коли показник досягає 3 мм, позаяк чим менша глибина, тим гірші властивості шини, особливо на мокрій дорозі.

Як продовжити термін служби

Щоб шини прослужили довше, важливо: