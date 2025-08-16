Відео
Головна Авто Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:20
Як довго служить один комплект автомобільних шин
Автомобільні шини. Фото: freepik.com

Довговічність шин залежить від багатьох факторів: стилю водіння, умов експлуатації та якості самої гуми. Не варто бити рекорди довговічності, адже з часом будь-яка шина, незалежно від того, чи це літні, зимові або всесезонні, втрачає свої властивості.

Що радять експерти загальнонімецького автомобільного клубу ADAC, повідомив Moto.

Коли міняти шини

Зношування відбувається не лише під час їзди, а й від часу, адже гума старіє та твердіє, що впливає на безпеку та комфорт.

Навіть якщо протектор здається ще глибоким, експерти Загальнонімецького автомобільного клубу ADAC радять міняти сучасні шини щонайменше кожні 8-10 років. Хоча, зазвичай, протектор зношується значно швидше.

Експерти рекомендують замінювати шини, орієнтуючись на глибину протектора:

  • Зимові та всесезонні шини: коли глибина протектора менш як 4 мм.
  • Літні шини: коли глибина опускається до 1,6 мм. Хоча ADAC наполягає, що літні шини краще міняти, коли показник досягає 3 мм, позаяк чим менша глибина, тим гірші властивості шини, особливо на мокрій дорозі.

Як продовжити термін служби

Щоб шини прослужили довше, важливо:

  • Підтримувати рекомендований тиск. Неправильний тиск призводить до нерівномірного зносу.
  • Уникати механічних пошкоджень, які можуть виникнути, наприклад, при наїзді на бордюр.
  • Правильно зберігати шини. Їх слід тримати в прохолодному, сухому та темному місці, якомога далі від сонячних променів.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
