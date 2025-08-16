Як довго служить один комплект автомобільних шин

Як довго авто може їздити на одному комплекті шин
Довговічність шин залежить від багатьох факторів: стилю водіння, умов експлуатації та якості самої гуми. Не варто бити рекорди довговічності, адже з часом будь-яка шина, незалежно від того, чи це літні, зимові або всесезонні, втрачає свої властивості.
Коли міняти шини
Зношування відбувається не лише під час їзди, а й від часу, адже гума старіє та твердіє, що впливає на безпеку та комфорт.
Навіть якщо протектор здається ще глибоким, експерти Загальнонімецького автомобільного клубу ADAC радять міняти сучасні шини щонайменше кожні 8-10 років. Хоча, зазвичай, протектор зношується значно швидше.
Експерти рекомендують замінювати шини, орієнтуючись на глибину протектора:
- Зимові та всесезонні шини: коли глибина протектора менш як 4 мм.
- Літні шини: коли глибина опускається до 1,6 мм. Хоча ADAC наполягає, що літні шини краще міняти, коли показник досягає 3 мм, позаяк чим менша глибина, тим гірші властивості шини, особливо на мокрій дорозі.
Як продовжити термін служби
Щоб шини прослужили довше, важливо:
- Підтримувати рекомендований тиск. Неправильний тиск призводить до нерівномірного зносу.
- Уникати механічних пошкоджень, які можуть виникнути, наприклад, при наїзді на бордюр.
- Правильно зберігати шини. Їх слід тримати в прохолодному, сухому та темному місці, якомога далі від сонячних променів.
