Найгірші зимові шини для авто: результати тестів

Німці назвали найнебезпечніші зимові шини для авто
Дешеві зимові шини з Китаю, які конкурують з відомими брендами, сьогодні широко представлені в Європі, зокрема в Україні. Тестування цієї гуми фахівцями німецького автомобільного клубу ADAC показала, що не кожна економія варта зусиль, особливо коли йдеться про безпеку дорожнього руху.
Про це повідомив Auto Swiat.
Жахливі результати
Найбільше в історії тестування 31 моделі зимових шин (розмір 225/40 R18), проведене німецьким автомобільним клубом ADAC, виявило тривожні результати. Половину моделей клуб не зміг рекомендувати, а одинадцять шин повністю провалили випробування в ключових категоріях безпеки.
Експерти наголошують, що недорогі шини часто не справляються з вимогами різних дорожніх умов, демонструючи серйозні недоліки в безпеці.
Майже всі бюджетні шини показали погані результати на сухих, мокрих та зимових дорогах. Серед брендів з найнижчими оцінками: Nankang, Landsail, Goodride, Evergreen, Tomket та Syron.
Яскравим прикладом є гальмівний шлях: на мокрій дорозі автомобіль на шинах Goodyear зупинився на 31 метрі (з 80 км/год), тоді як на бюджетних Syron Everest 2 він все ще рухався зі швидкістю 45 км/год.
Хто переміг
Переможцями тестування, як і очікувалось, стали продукти від авторитетних, але й дорожчих виробників:
- Goodyear UltraGrip Performance 3 — шина отримала найвищу оцінку за дуже гарні властивості на мокрих поверхнях; очікуваний пробіг понад 76 000 км.
- Michelin Pilot Alpin 5 — посіла друге місце.
- Dunlop та Bridgestone — також отримали високі оцінки за безпеку водіння.
Лише дві бюджетні моделі — Momo W-20 North Pole та Matador MP93 Nordica — показали відносно кращі результати, отримавши "обмежену рекомендацію".
Тестування на 70% базувалося на безпеці водіння та на 30% на екологічних критеріях (довговічність, експлуатаційні витрати).
