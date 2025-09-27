Найгірші зимові шини для авто: результати тестів

Зимові шини. Фото: freepik.com

Дешеві зимові шини з Китаю, які конкурують з відомими брендами, сьогодні широко представлені в Європі, зокрема в Україні. Тестування цієї гуми фахівцями німецького автомобільного клубу ADAC показала, що не кожна економія варта зусиль, особливо коли йдеться про безпеку дорожнього руху.

Про це повідомив Auto Swiat.

Жахливі результати

Найбільше в історії тестування 31 моделі зимових шин (розмір 225/40 R18), проведене німецьким автомобільним клубом ADAC, виявило тривожні результати. Половину моделей клуб не зміг рекомендувати, а одинадцять шин повністю провалили випробування в ключових категоріях безпеки.

Експерти наголошують, що недорогі шини часто не справляються з вимогами різних дорожніх умов, демонструючи серйозні недоліки в безпеці.

Майже всі бюджетні шини показали погані результати на сухих, мокрих та зимових дорогах. Серед брендів з найнижчими оцінками: Nankang, Landsail, Goodride, Evergreen, Tomket та Syron.

Яскравим прикладом є гальмівний шлях: на мокрій дорозі автомобіль на шинах Goodyear зупинився на 31 метрі (з 80 км/год), тоді як на бюджетних Syron Everest 2 він все ще рухався зі швидкістю 45 км/год.

Хто переміг

Переможцями тестування, як і очікувалось, стали продукти від авторитетних, але й дорожчих виробників:

Goodyear UltraGrip Performance 3 — шина отримала найвищу оцінку за дуже гарні властивості на мокрих поверхнях; очікуваний пробіг понад 76 000 км.

— шина отримала найвищу оцінку за дуже гарні властивості на мокрих поверхнях; очікуваний пробіг понад 76 000 км. Michelin Pilot Alpin 5 — посіла друге місце.

— посіла друге місце. Dunlop та Bridgestone — також отримали високі оцінки за безпеку водіння.

Лише дві бюджетні моделі — Momo W-20 North Pole та Matador MP93 Nordica — показали відносно кращі результати, отримавши "обмежену рекомендацію".

Тестування на 70% базувалося на безпеці водіння та на 30% на екологічних критеріях (довговічність, експлуатаційні витрати).