Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Німці назвали найнебезпечніші зимові шини для авто

Німці назвали найнебезпечніші зимові шини для авто

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 01:20
Найгірші зимові шини для авто: результати тестів
Зимові шини. Фото: freepik.com

Дешеві зимові шини з Китаю, які конкурують з відомими брендами, сьогодні широко представлені в Європі, зокрема в Україні. Тестування цієї гуми фахівцями німецького автомобільного клубу ADAC показала, що не кожна економія варта зусиль, особливо коли йдеться про безпеку дорожнього руху.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Жахливі результати

Найбільше в історії тестування 31 моделі зимових шин (розмір 225/40 R18), проведене німецьким автомобільним клубом ADAC, виявило тривожні результати. Половину моделей клуб не зміг рекомендувати, а одинадцять шин повністю провалили випробування в ключових категоріях безпеки.

Експерти наголошують, що недорогі шини часто не справляються з вимогами різних дорожніх умов, демонструючи серйозні недоліки в безпеці.

Майже всі бюджетні шини показали погані результати на сухих, мокрих та зимових дорогах. Серед брендів з найнижчими оцінками: Nankang, Landsail, Goodride, Evergreen, Tomket та Syron.

Яскравим прикладом є гальмівний шлях: на мокрій дорозі автомобіль на шинах Goodyear зупинився на 31 метрі (з 80 км/год), тоді як на бюджетних Syron Everest 2 він все ще рухався зі швидкістю 45 км/год.

Також читайте:

Чим відрізняються шини для кросоверів

Чи вигідно мати одразу два комплекти автошин на диска

Як розпізнати підроблені шини: можливо, ви на таких їздите

Хто переміг

Переможцями тестування, як і очікувалось, стали продукти від авторитетних, але й дорожчих виробників:

  • Goodyear UltraGrip Performance 3 — шина отримала найвищу оцінку за дуже гарні властивості на мокрих поверхнях; очікуваний пробіг понад 76 000 км.
  • Michelin Pilot Alpin 5 — посіла друге місце.
  • Dunlop та Bridgestone — також отримали високі оцінки за безпеку водіння.

Лише дві бюджетні моделі — Momo W-20 North Pole та Matador MP93 Nordica — показали відносно кращі результати, отримавши "обмежену рекомендацію".

Тестування на 70% базувалося на безпеці водіння та на 30% на екологічних критеріях (довговічність, експлуатаційні витрати).

авто автомобіль небезпека тести шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації