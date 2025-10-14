Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як зробити, щоб нові зимові шини служили багато сезонів

Як зробити, щоб нові зимові шини служили багато сезонів

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:20
Яке подовжити використання зимових шин на пʼять сезонів
Зимові шини. Фото: freepik.com

Зимові шини служать близько 30 000 км, після чого гумова суміш починає тверднути, втрачаючи свою еластичність, розраховану на низькі температури, значно погіршується зчеплення з дорожнім покриттям, а ризик ДТП зростає. Але досвідчені майстри шиномонтажу стверджують: ресурс покришок можна суттєво подовжити, дотримуючись кількох важливих правил та змінюючи деякі водійські звички.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Правильна обкатка

Найбільша помилка, яку допускають водії після встановлення нового комплекту зимової гуми, — це різкий та агресивний старт. Нові шини потребують акуратної обкатки, яка має тривати щонайменше перші 200–300 км пробігу.

Реклама

Річ у технології виробництва: на поверхні абсолютно нової шини присутній тонкий технічний, або мастильний, шар, який є залишком прес-форм. Цей шар досить слизький. Його необхідно стерти поступово, без інтенсивних навантажень.

Якщо ж одразу почати різко гальмувати чи набирати швидкість, цей технічний шар не встигне рівномірно відпрацювати, й шина почне ковзати навіть там, де не повинна.

Реклама

Критичні навантаження

Ще одна фундаментальна порада — максимальне уникнення пробуксовок та різких, екстрених гальмувань. Важливо пам'ятати: зимова суміш є за своєю природою значно м’якшою за літню, адже вона має залишатися еластичною на морозі.

Це робить її більш схильною до швидкого стирання, особливо коли їхати по чистому, сухому асфальту без снігу та льоду. Навіть кілька невдалих й надто різких стартів на світлофорі або інтенсивне гальмування можуть зняти з ресурсу шини сотню, а то й більше кілометрів потенційного пробігу.

Також читайте:

Німці назвали найнебезпечніші зимові шини для авто

Чим відрізняються шини для кросоверів

Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

Контроль тиску

Тиск у шинах є абсолютно критичним показником для збереження ресурсу. При зниженні температури навколишнього середовища на кожні 10 °C тиск повітря в покришці падає приблизно на 0,1 атмосфери (бар).

Якщо на дворі стоїть сильний мороз, наприклад, −20 °C, порівняно з температурою +5 °C, при якій водій востаннє підкачували колеса, тиск може впасти на пів атмосфери. Недокачана шина несе низку ризиків:

  • автомобіль стає менш передбачуваним;
  • гума стирається переважно по краях, а не по всій поверхні;
  • збільшення опору коченню тягне за собою перевитрату пального.

Саме тому, особливо в зимовий період, перевіряти тиск манометром варто регулярно, щонайменше раз на два тижні, й завжди підкачувати до показників, рекомендованих виробником автомобіля.

Правильне зберігання

  • Шини, змонтовані на дисках (колеса в зборі) необхідно зберігати горизонтально, поклавши стопкою одна на одну. Це запобігає деформації боковин.
  • Шини без дисків (тільки гума) навпаки, варто зберігати вертикально, обперши одну об одну, і час від часу (раз на місяць) бажано їх трохи прокручувати, щоб уникнути деформації.

Як показує багаторічна практика, водії, які свідомо та відповідально дотримуються цих простих, але ефективних порад щодо обкатки, стилю водіння, контролю тиску та зберігання, проходять на одному комплекті зимової гуми 4–5 повноцінних сезонів замість типових двох чи трьох.

авто поради автомобіль строк придатності шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації