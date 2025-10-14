Яке подовжити використання зимових шин на пʼять сезонів

Зимові шини. Фото: freepik.com

Зимові шини служать близько 30 000 км, після чого гумова суміш починає тверднути, втрачаючи свою еластичність, розраховану на низькі температури, значно погіршується зчеплення з дорожнім покриттям, а ризик ДТП зростає. Але досвідчені майстри шиномонтажу стверджують: ресурс покришок можна суттєво подовжити, дотримуючись кількох важливих правил та змінюючи деякі водійські звички.

Правильна обкатка

Найбільша помилка, яку допускають водії після встановлення нового комплекту зимової гуми, — це різкий та агресивний старт. Нові шини потребують акуратної обкатки, яка має тривати щонайменше перші 200–300 км пробігу.

Річ у технології виробництва: на поверхні абсолютно нової шини присутній тонкий технічний, або мастильний, шар, який є залишком прес-форм. Цей шар досить слизький. Його необхідно стерти поступово, без інтенсивних навантажень.

Якщо ж одразу почати різко гальмувати чи набирати швидкість, цей технічний шар не встигне рівномірно відпрацювати, й шина почне ковзати навіть там, де не повинна.

Критичні навантаження

Ще одна фундаментальна порада — максимальне уникнення пробуксовок та різких, екстрених гальмувань. Важливо пам'ятати: зимова суміш є за своєю природою значно м’якшою за літню, адже вона має залишатися еластичною на морозі.

Це робить її більш схильною до швидкого стирання, особливо коли їхати по чистому, сухому асфальту без снігу та льоду. Навіть кілька невдалих й надто різких стартів на світлофорі або інтенсивне гальмування можуть зняти з ресурсу шини сотню, а то й більше кілометрів потенційного пробігу.

Контроль тиску

Тиск у шинах є абсолютно критичним показником для збереження ресурсу. При зниженні температури навколишнього середовища на кожні 10 °C тиск повітря в покришці падає приблизно на 0,1 атмосфери (бар).

Якщо на дворі стоїть сильний мороз, наприклад, −20 °C, порівняно з температурою +5 °C, при якій водій востаннє підкачували колеса, тиск може впасти на пів атмосфери. Недокачана шина несе низку ризиків:

автомобіль стає менш передбачуваним;

гума стирається переважно по краях, а не по всій поверхні;

збільшення опору коченню тягне за собою перевитрату пального.

Саме тому, особливо в зимовий період, перевіряти тиск манометром варто регулярно, щонайменше раз на два тижні, й завжди підкачувати до показників, рекомендованих виробником автомобіля.

Правильне зберігання

Шини, змонтовані на дисках (колеса в зборі) необхідно зберігати горизонтально, поклавши стопкою одна на одну. Це запобігає деформації боковин.

Шини без дисків (тільки гума) навпаки, варто зберігати вертикально, обперши одну об одну, і час від часу (раз на місяць) бажано їх трохи прокручувати, щоб уникнути деформації.

Як показує багаторічна практика, водії, які свідомо та відповідально дотримуються цих простих, але ефективних порад щодо обкатки, стилю водіння, контролю тиску та зберігання, проходять на одному комплекті зимової гуми 4–5 повноцінних сезонів замість типових двох чи трьох.