Как продлить использование зимних шин на пять сезонов

Как сделать, чтобы новые зимние шины служили много сезонов
Зимние шины служат около 30 000 км, после чего резиновая смесь начинает затвердевать, теряя свою эластичность, рассчитанную на низкие температуры, значительно ухудшается сцепление с дорожным покрытием, а риск ДТП возрастает. Но опытные мастера шиномонтажа утверждают: ресурс покрышек можно существенно продлить, соблюдая несколько важных правил и меняя некоторые водительские привычки.
Правильная обкатка
Самая большая ошибка, которую допускают водители после установки нового комплекта зимней резины, — это резкий и агрессивный старт. Новые шины требуют аккуратной обкатки, которая должна длиться как минимум первые 200-300 км пробега.
Дело в технологии производства: на поверхности абсолютно новой шины присутствует тонкий технический, или смазочный, слой, который является остатком пресс-форм. Этот слой достаточно скользкий. Его необходимо стереть постепенно, без интенсивных нагрузок.
Если же сразу начать резко тормозить или набирать скорость, этот технический слой не успеет равномерно отработать, и шина начнет скользить даже там, где не должна.
Критические нагрузки
Еще один фундаментальный совет — максимальное избежание пробуксовок и резких, экстренных торможений. Важно помнить: зимняя смесь по своей природе значительно мягче летней, ведь она должна оставаться эластичной на морозе.
Это делает ее более склонной к быстрому истиранию, особенно когда ехать по чистому, сухому асфальту без снега и льда. Даже несколько неудачных и слишком резких стартов на светофоре или интенсивное торможение могут снять с ресурса шины сотню, а то и больше километров потенциального пробега.
Контроль давления
Давление в шинах является абсолютно критическим показателем для сохранения ресурса. При снижении температуры окружающей среды на каждые 10 °C давление воздуха в покрышке падает примерно на 0,1 атмосферы (бар).
Если на дворе стоит сильный мороз, например, -20 °C, по сравнению с температурой +5 °C, при которой водитель в последний раз подкачивал колеса, давление может упасть на пол атмосферы. Недокачанная шина несет ряд рисков:
- автомобиль становится менее предсказуемым;
- резина стирается преимущественно по краям, а не по всей поверхности;
- увеличение сопротивления качению влечет за собой перерасход горючего.
Именно поэтому, особенно в зимний период, проверять давление манометром стоит регулярно, минимум раз в две недели, и всегда подкачивать до показателей, рекомендованных производителем автомобиля.
Правильное хранение
- Шины, смонтированные на дисках (колеса в сборе) необходимо хранить горизонтально, положив стопкой друг на друга. Это предотвращает деформацию боковин.
- Шины без дисков (только резина) наоборот, стоит хранить вертикально, оперев друг о друга, и время от времени (раз в месяц) желательно их немного прокручивать, чтобы избежать деформации.
Как показывает многолетняя практика, водители, которые сознательно и ответственно придерживаются этих простых, но эффективных советов по обкатке, стилю вождения, контролю давления и хранению, проходят на одном комплекте зимней резины 4-5 полноценных сезонов вместо типичных двух или трех.
