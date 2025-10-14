Как продлить использование зимних шин на пять сезонов

Зимние шины. Фото: freepik.com

Зимние шины служат около 30 000 км, после чего резиновая смесь начинает затвердевать, теряя свою эластичность, рассчитанную на низкие температуры, значительно ухудшается сцепление с дорожным покрытием, а риск ДТП возрастает. Но опытные мастера шиномонтажа утверждают: ресурс покрышек можно существенно продлить, соблюдая несколько важных правил и меняя некоторые водительские привычки.

Правильная обкатка

Самая большая ошибка, которую допускают водители после установки нового комплекта зимней резины, — это резкий и агрессивный старт. Новые шины требуют аккуратной обкатки, которая должна длиться как минимум первые 200-300 км пробега.

Дело в технологии производства: на поверхности абсолютно новой шины присутствует тонкий технический, или смазочный, слой, который является остатком пресс-форм. Этот слой достаточно скользкий. Его необходимо стереть постепенно, без интенсивных нагрузок.

Если же сразу начать резко тормозить или набирать скорость, этот технический слой не успеет равномерно отработать, и шина начнет скользить даже там, где не должна.

Критические нагрузки

Еще один фундаментальный совет — максимальное избежание пробуксовок и резких, экстренных торможений. Важно помнить: зимняя смесь по своей природе значительно мягче летней, ведь она должна оставаться эластичной на морозе.

Это делает ее более склонной к быстрому истиранию, особенно когда ехать по чистому, сухому асфальту без снега и льда. Даже несколько неудачных и слишком резких стартов на светофоре или интенсивное торможение могут снять с ресурса шины сотню, а то и больше километров потенциального пробега.

Контроль давления

Давление в шинах является абсолютно критическим показателем для сохранения ресурса. При снижении температуры окружающей среды на каждые 10 °C давление воздуха в покрышке падает примерно на 0,1 атмосферы (бар).

Если на дворе стоит сильный мороз, например, -20 °C, по сравнению с температурой +5 °C, при которой водитель в последний раз подкачивал колеса, давление может упасть на пол атмосферы. Недокачанная шина несет ряд рисков:

автомобиль становится менее предсказуемым;

резина стирается преимущественно по краям, а не по всей поверхности;

увеличение сопротивления качению влечет за собой перерасход горючего.

Именно поэтому, особенно в зимний период, проверять давление манометром стоит регулярно, минимум раз в две недели, и всегда подкачивать до показателей, рекомендованных производителем автомобиля.

Правильное хранение

Шины, смонтированные на дисках (колеса в сборе) необходимо хранить горизонтально, положив стопкой друг на друга. Это предотвращает деформацию боковин.

Шины без дисков (только резина) наоборот, стоит хранить вертикально, оперев друг о друга, и время от времени (раз в месяц) желательно их немного прокручивать, чтобы избежать деформации.

Как показывает многолетняя практика, водители, которые сознательно и ответственно придерживаются этих простых, но эффективных советов по обкатке, стилю вождения, контролю давления и хранению, проходят на одном комплекте зимней резины 4-5 полноценных сезонов вместо типичных двух или трех.