Видео

Главные ошибки водителей при покупке зимних шин

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:40
обновлено: 09:33
Покупка зимних шин: опасные ошибки водителей при выборе покрышек
Сезонная замена шин. Фото: freepik.com

Автомобильное сообщество Украины входит в период сезонной замены шин. К сожалению, многие водители, руководствуясь ложной экономией или недостаточным пониманием зимней специфики, допускают типичные критические ошибки при переобувании своих машин.

Неправильная резина может свести на нет все преимущества современной системы безопасности автомобиля (ABS, ESP), увеличивая тормозной путь и делая машину неуправляемой.

Неправильный размер

Установка шин с неподходящими параметрами (ширина, высота профиля) приводит к ухудшению управляемости, быстрому и неравномерному износу, а иногда и к затиранию об элементы кузова или подвески.

Существует ошибочное убеждение, что широкие шины лучше. Это не так. Наоборот они хуже преодолевают снежную кашу и слякоть, увеличивая риск аквапланирования.

Чрезмерная экономия

Низкая цена покрышек часто свидетельствует о слабом качестве резиновой смеси, низкой эффективности протектора, малом ресурсе и быстром износе.

Опасным может быть выбор подержанных шин со слишком малой остаточной глубиной протектора (например, 5-6 мм). Новая шина имеет 9-11 мм, а для безопасности на зиму нужно минимум 7-9 мм.

Резина со временем теряет эластичность, даже если она не использовалась. Эксперты советуют не покупать зимние шины, старше пяти лет. Не игнорируйте дату производства покрышки (DOT-код).

Ошибки при монтаже и эксплуатации

Установка зимних шин только на ведущую ось создает непредсказуемое поведение автомобиля на поворотах и при торможении, поскольку задняя ось остается менее устойчивой. Необходимо менять все четыре колеса.

Если шина с направленным рисунком установлена "задом наперед", она теряет эффективность отвода воды и снежной каши, что ухудшает сцепление.

Чрезмерное накачивание (износ центра) или недостаточное накачивание (износ краев) ухудшает контакт с дорогой и ускоряет износ.

Несколько советов

  • Следуйте рекомендациям производителя автомобиля относительно размера шин.
  • Выбирайте между европейским (для мягких зим, преимущественно асфальт) и скандинавским/арктическим (для суровых зим, снег, лед) типом в соответствии с условиями эксплуатации в Украине.
  • Ищите символ снежинки на фоне трех горных пиков (3PMSF), который подтверждает, что шина отвечает суровым требованиям езды по снегу.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
