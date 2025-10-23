Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как проверить реальный возраст зимних шин

Как проверить реальный возраст зимних шин

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 20:40
обновлено: 15:19
Возраст зимних автомобильных шин: как его проверить
Механик готовится менять шины. Фото: freepik.com

Пришло время сезонной замены автомобильных шины, и многие водители размышляют, стоит ли покупать новый комплект или можно проездить еще одну зиму на старом. Покупка покрышек является недешевым удовольствием, поэтому лучше знать, как проверить их возраст.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Где дата производства

Дата производства указана на боковине каждой шины как часть маркировки DOT (соответствует мировым стандартам безопасности). Это четырехзначный код, обычно обведенный прямоугольной рамкой или кругом, размещенный среди других параметров.

Код состоит из четырех цифр, где первые две указывают на неделю производства, а последние две — на год. Например, код "0724" означает, что шина была изготовлена на седьмой неделе 2024 года (то есть в феврале 2024 года). Может быть и 12 цифр, но важны только четыре последние.

Почему это важно

Возраст является ключевым фактором, поскольку со временем резина высыхает, даже если шина не используется. Это приводит к потере ее свойств: ухудшается сцепление, а материал становится склонным к трещинам и выпячиванию.

Хотя производители используют специальные вещества для замедления этого процесса, предотвратить старение полностью невозможно.

Также читайте:

Главные ошибки водителей при покупке зимних шин

Как сделать, чтобы новые зимние шины служили много сезонов

Немцы назвали самые опасные зимние шины для авто

Когда покупать новые

Производители шин советуют заменять комплект после пяти лет использования. Независимо от глубины протектора, необходимо проверить состояние резины по достижении этого возраста.

Если заметили небольшие трещины или признаки высыхания, шины следует заменить как можно скорее.

Какой штраф за старые шины

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за эксплуатацию автомобиля с технически неисправной шиной составляет от 340 до 510 грн.

Если хотя бы одна шина на авто, включая запасную, имеет повреждения или непригодна к использованию — это является основанием для составления протокола.

авто зима советы автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации