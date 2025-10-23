Возраст зимних автомобильных шин: как его проверить

Механик готовится менять шины. Фото: freepik.com

Пришло время сезонной замены автомобильных шины, и многие водители размышляют, стоит ли покупать новый комплект или можно проездить еще одну зиму на старом. Покупка покрышек является недешевым удовольствием, поэтому лучше знать, как проверить их возраст.

Где дата производства

Дата производства указана на боковине каждой шины как часть маркировки DOT (соответствует мировым стандартам безопасности). Это четырехзначный код, обычно обведенный прямоугольной рамкой или кругом, размещенный среди других параметров.

Код состоит из четырех цифр, где первые две указывают на неделю производства, а последние две — на год. Например, код "0724" означает, что шина была изготовлена на седьмой неделе 2024 года (то есть в феврале 2024 года). Может быть и 12 цифр, но важны только четыре последние.

Почему это важно

Возраст является ключевым фактором, поскольку со временем резина высыхает, даже если шина не используется. Это приводит к потере ее свойств: ухудшается сцепление, а материал становится склонным к трещинам и выпячиванию.

Хотя производители используют специальные вещества для замедления этого процесса, предотвратить старение полностью невозможно.

Когда покупать новые

Производители шин советуют заменять комплект после пяти лет использования. Независимо от глубины протектора, необходимо проверить состояние резины по достижении этого возраста.

Если заметили небольшие трещины или признаки высыхания, шины следует заменить как можно скорее.

Какой штраф за старые шины

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за эксплуатацию автомобиля с технически неисправной шиной составляет от 340 до 510 грн.

Если хотя бы одна шина на авто, включая запасную, имеет повреждения или непригодна к использованию — это является основанием для составления протокола.