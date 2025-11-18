Правильное хранение летних шин для авто зимой с дисками и без

Хранение шин. Фото: storage.stanleyblackanddecker.com

Как обеспечить летней резине оптимальные условия, чтобы избежать деформации и продлить срок ее службы. Успешная зимняя спячка требует внимания к деталям, ведь разные типы хранения — с диском или без него — имеют кардинально отличные правила.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Вертикальное хранение

Если планируете хранить шины без дисков, существует одно незыблемое правило: их нужно размещать исключительно в вертикальном положении. Лучше всего для этого подходит специально оборудованный стеллаж или стойка, позволяющая резине стоять ровно.

Категорически запрещается складывать такие шины горизонтально друг на друга или подвешивать их, так как под собственным весом резина может легко приобрести неправильную форму. После такой деформации нормальная установка шины на диск будет крайне сложной или даже невозможной.

Горизонтальный метод

Ситуация кардинально меняется для колес в сборе (то есть шин, установленных на диски). Их, наоборот, рекомендуется хранить либо горизонтально, сложив стопкой (не более четырех колес), либо же в подвешенном состоянии.

В этой конфигурации вес распределяется совсем иначе: основное давление берет на себя прочный металлический или легкосплавный диск, а не сама резина. Это надежно защищает шину от любой деформации.

Универсальный совет

При этом независимо от того, как именно хранятся шины (с дисками или без), они требуют одинаковой защиты от ключевых врагов: ультрафиолета, влаги и избыточного тепла.

Резина, подвергнутая воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур (например, вблизи батарей или обогревателей), быстро высыхает, теряет свою эластичность и становится хрупкой, что критически снижает ее эксплуатационные качества и безопасность.