Недостатки шин для электрокаров: объяснение экспертов

Несмотря на низкие затраты на обслуживание и отсутствие топлива, электромобили сталкиваются с неожиданным финансовым недостатком — шинами. Из-за более высокой стоимости специальных покрышек и их сокращенного срока службы, разрекламированная экономическая выгода электромобилей оказывается под угрозой.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Специальные покрышки

Шины для электромобилей отличаются от покрышек для авто с ДВС. Они разработаны для удовлетворения специфических технических требований — большего веса, мгновенного крутящего момента и более тихой езды. По данным Journal du Geek, замена комплекта шин для электромобиля стоит в среднем на 30% больше, чем для авто с двигателем внутреннего сгорания.

Эта стоимость обусловлена сложностью конструкции: усиленный каркас, специальная резиновая смесь и адаптированная геометрия. Шины должны выдерживать вес, который из-за аккумуляторов обычно на 300-500 кг больше, сохраняя при этом низкое сопротивление качению для максимального запаса хода. Их производство требует более прочных материалов, что существенно влияет на цены.

Преждевременный износ

Исследование, о котором сообщает Auto Plus, выявило существенную разницу: шины для электромобилей обычно заменяют после 28 994 км, по сравнению с 39 000 километров для автомобилей с ДВС.

Эта разница более 10 000 километров ставит под сомнение ожидаемую окупаемость инвестиций. Некоторые автопарки компаний даже наблюдают на 40% увеличение частоты замены шин для электрических моделей, что в пределах крупного предприятия приводит к затратам, которые значительно превышают первоначальные прогнозы.

Дополнительный вес аккумуляторов увеличивает давление на шины, особенно во время городской езды. Также непосредственный крутящий момент электродвигателей создает значительную нагрузку на протектор. В результате, в течение стандартного цикла использования электромобиль может потребовать замены шин на 30-40% чаще. К тому же, для некоторых моделей шины трудно заменить стандартными покрышками, что заставляет покупать дорогие варианты от производителей.