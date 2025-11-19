Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему шины для электрокаров сводят экономию на нет

Почему шины для электрокаров сводят экономию на нет

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 15:20
обновлено: 13:07
Недостатки шин для электрокаров: объяснение экспертов
Шины на электромобиле. Фото: carscoops.com

Несмотря на низкие затраты на обслуживание и отсутствие топлива, электромобили сталкиваются с неожиданным финансовым недостатком — шинами. Из-за более высокой стоимости специальных покрышек и их сокращенного срока службы, разрекламированная экономическая выгода электромобилей оказывается под угрозой.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте также:

Специальные покрышки

Шины для электромобилей отличаются от покрышек для авто с ДВС. Они разработаны для удовлетворения специфических технических требований — большего веса, мгновенного крутящего момента и более тихой езды. По данным Journal du Geek, замена комплекта шин для электромобиля стоит в среднем на 30% больше, чем для авто с двигателем внутреннего сгорания.

Эта стоимость обусловлена сложностью конструкции: усиленный каркас, специальная резиновая смесь и адаптированная геометрия. Шины должны выдерживать вес, который из-за аккумуляторов обычно на 300-500 кг больше, сохраняя при этом низкое сопротивление качению для максимального запаса хода. Их производство требует более прочных материалов, что существенно влияет на цены.

Также читайте:

Как хранить летние шины зимой, чтобы они служили долго

Как проверить реальный возраст зимних шин

Чем отличаются шины для кроссоверов

Преждевременный износ

Исследование, о котором сообщает Auto Plus, выявило существенную разницу: шины для электромобилей обычно заменяют после 28 994 км, по сравнению с 39 000 километров для автомобилей с ДВС.

Эта разница более 10 000 километров ставит под сомнение ожидаемую окупаемость инвестиций. Некоторые автопарки компаний даже наблюдают на 40% увеличение частоты замены шин для электрических моделей, что в пределах крупного предприятия приводит к затратам, которые значительно превышают первоначальные прогнозы.

Дополнительный вес аккумуляторов увеличивает давление на шины, особенно во время городской езды. Также непосредственный крутящий момент электродвигателей создает значительную нагрузку на протектор. В результате, в течение стандартного цикла использования электромобиль может потребовать замены шин на 30-40% чаще. К тому же, для некоторых моделей шины трудно заменить стандартными покрышками, что заставляет покупать дорогие варианты от производителей.

авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации