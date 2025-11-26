Как зимние шины для электромобилей показали себя на тестах

Hyundai Ioniq 5 на зимних шинах. Фото: reddit.com

Вес батареи и мгновенный крутящий момент электромобилей создают уникальные условия, где обычная зимняя резина может оказаться неэффективной и даже опасной. Чтобы определить лучшие шины для электрокаров, эксперты AutoBild и Tyre Reviews провели масштабное тестирование, испытав различные модели зимних покрышек на популярных Tesla Model Y, BMW iX и Hyundai Ioniq 5.

Условия тестирования

Эксперты провели испытания в Финляндии при температурах от -22 до -25 °C на трех типах покрытия: укатанный снег, лед и мокрый асфальт. Для чистоты эксперимента все авто имели одинаковые размеры шин - 255/45 R20.

Электрокары тяжелее традиционных автомобилей в среднем на 300-500 кг из-за аккумуляторов. Это означает, что давление на шину выше, а износ интенсивнее. Кроме того, электродвигатели создают мгновенный крутящий момент, что требует большего сцепления, особенно на скользкой дороге.

Tesla Model Y

Tesla имеет мгновенную реакцию на педаль газа, поэтому слабые шины сразу чувствуются. В тесте лучше всего показали себя Michelin Pilot Alpin 5 EV и Continental WinterContact TS 870 P EV.

Michelin обеспечила самый короткий тормозной путь — всего 35,2 м на льду при 50 км/ч. Кроме того, уровень шума в салоне был минимальным — 68 дБ, что на 3 дБ меньше, чем у обычных шин. Tesla оставалась стабильной даже при интенсивном ускорении.

Continental TS 870 P EV была немного хуже на льду, но стабильнее на мокром асфальте. Расход энергии с этими шинами снизился на 4%, что важно для запаса хода.

BMW iX

Электромобиль весит более 2,5 т, поэтому шины работают в режиме постоянной нагрузки. На льду хорошо себя проявили Nokian Hakkapeliitta R5 SUV и Pirelli Scorpion Winter 2 Elect. Для больших электрических кроссоверов нужны крепкие шины с жестким каркасом и качественной боковиной.

Nokian продемонстрировала лучшее сцепление на снегу. Тормозной путь — 36,8 м, что является одним из лучших результатов для тяжелого SUV. В салоне тихо, уровень шума всего 70 дБ. Pirelli Scorpion Winter 2 Elect получила наивысшую оценку за стабильность в поворотах и комфорт. Благодаря технологии Seal Inside, даже при проколе колесо не теряет давление сразу. Расход энергии уменьшился на 3%.

Hyundai Ioniq 5

Ioniq 5 легче и динамичнее, поэтому тест показал, как поведение шин зависит от баланса между мягкостью и энергоэффективностью. Лучше всего себя проявили Bridgestone Blizzak LM005 EV и Goodyear UltraGrip Performance SUV+.

Bridgestone Blizzak LM005 EV показала короткий тормозной путь — 34,9 м, стабильное ускорение даже на укатанном снегу. Кроме того, эта модель оказалась одной из самых экономных — уменьшение энергопотребления на 5,2%. Шина Goodyear UltraGrip Performance SUV+ оказалась тише, но с чуть более длинным тормозным путем. В тестах комфорта она получила наивысший балл — салон оставался практически без вибраций.