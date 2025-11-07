Видео
Дата публикации 7 ноября 2025 06:00
обновлено: 15:13
Штрафы за автошины осенью и зимой 2025 года
Автошина. Фото: freepik.com

Хотя Правила дорожного движения Украины не устанавливают четких сроков сезонной замены шин, водители могут получить штраф за эксплуатацию транспортного средства с резиной, не соответствующей требованиям. Взыскание накладывается прежде всего за критический износ протектора и использование поврежденных или неподходящих шин.

Об этом сообщили Факты ICTV.

За что штрафуют

Сейчас ПДД не содержат конкретных дат для обязательного перехода на зимние шины, однако они требуют, чтобы резина соответствовала условиям дорожного покрытия (пункт 31.4.5).
Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителя могут оштрафовать за эксплуатацию автомобиля с поврежденной, изношенной или неподходящей резиной.

Основания для штрафа:

  • критический износ протектора, если его глубина меньше допустимых норм (например, 1,6 мм для легковых авто);
  • наличие порезов, грыж, расслоений, которые влияют на безопасность движения;
  • использование шин, не соответствующих техническим характеристикам авто;
  • установка на одной оси шин разных типов или размеров, а также одновременное использование шипованных и нешипованных покрышек.

Какие новые требования для зимних шин 2025-2026

Стоит ли покупать подержанные зимние шины для авто

Лучшие зимние шины разных производителей для сезона 2025-2026

Размер штрафа

Сейчас штраф за такие нарушения составляет от 340 до 680 грн. За повторное нарушение могут применяться более строгие меры, включая административный арест до 10 суток или лишение права управления на 3-6 месяцев.

Потенциальные изменения

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №11029, который предлагает усилить ответственность за шины на авто несоответствующие сезону.

  • 1700 грн — за первое нарушение.
  • от 3400 до 8 500 грн или лишение водительских прав на 3-6 месяцев — за повторное нарушение.

Автор:
Автор:
Максим Сайгак
