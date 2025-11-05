Видео
Стоит ли покупать подержанные зимние шины для авто

Дата публикации 5 ноября 2025 06:00
обновлено: 19:03
Подержанные зимние шины для авто: стоит ли купить
Автомобильная шина. Фото: freepik.com

Рост цен на новые автомобильные шины вызвал бум на вторичном рынке, где предлагают много "выгодных" предложений подержанной резины. Но механики и эксперты по безопасности предупреждают: даже если шина выглядит хорошо, ее старый возраст и скрытые повреждения могут привести к непредсказуемым авариям.

Об этом написал Moto.

Скрытые дефекты

Многие водители ошибочно считают, что если шина имеет хороший протектор, то она безопасна. Однако эксперты Motointegrator и Continental объясняют, что резина стареет, даже когда автомобиль стоит в гараже. С годами она теряет эластичность, а внутренние волокна становятся хрупкими. Это повышает риск растрескивания или взрывов под высокими нагрузками. Ремонтные мастерские часто сталкиваются с шинами, которые внешне выглядят хорошо, но имеют скрытые микротрещины и ржавчину на металлических проводах корда.

Согласно анализу экспертов немецкого ADAC, проблемы с шинами являются распространенной причиной аварий на высокой скорости. Дефектные или слишком старые шины значительно увеличивают риск потери управления транспортным средством, особенно во время внезапного маневра, когда происходит обрыв ослабленных кордов.

Какие новые требования для зимних шин 2025-2026

Как сделать, чтобы новые зимние шины служили много сезонов

Выгодно ли иметь сразу два комплекта автошин на дисках

Восстановленные шины

На рынке появляется много восстановленных шин, которые рекламируют как полностью функциональные. На самом деле их структура часто уже изношена. Связи между резиновыми и стальными слоями со временем ослабевают, что может привести к вибрации, перегреву или отслаиванию протектора.

Только восстановленные шины, соответствующие ЕЭК (Правила Европейской Экономической Комиссии) ООН №108 или №109, могут быть безопасными, если они происходят от сертифицированного производителя.

Какая альтернатива

Для многих водителей новые шины — это значительные расходы, но с точки зрения безопасности, это инвестиция, а не расходы. Авария, вызванная старой шиной, означает риски для жизни и значительные финансовые потери.

Если водитель не может позволить себе полный комплект, эксперты рекомендуют купить две новые шины и установить их на ведущую ось. Это значительно безопаснее решение, чем подержанные шины неизвестного происхождения.

Цены в Украине в 2025 году

Средние цены на зимние шины выросли и значительно варьируются в зависимости от диаметра (R14-R18), производителя и бренда.

  • Новые шины (премиум, R17): 3800-6500 грн за 1 шт.
  • Новые шины (средний класс, R16): 2500-4 000 грн за 1 шт.
  • Новые шины (бюджетные, R15): 1800-3000 грн за 1 шт.
  • Подержанные шины (из Европы, R16): 1000-2000 грн за 1 шт.

авто советы автомобиль опасность шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
