Вживані зимові шини для авто: чи варто купити

Зростання цін на нові автомобільні шини спричинило бум на вторинному ринку, де пропонують багато "вигідних" пропозицій вживаної гуми. Але механіки та експерти з безпеки попереджають: навіть якщо шина має гарний вигляд, її старий вік та приховані пошкодження можуть призвести до непередбачуваних аварій.

Приховані дефекти

Багато водіїв помилково вважають, якщо шина має гарний протектор, то вона безпечна. Однак експерти Motointegrator та Continental пояснюють, що гума старіє, навіть коли автомобіль стоїть у гаражі. З роками вона втрачає еластичність, а внутрішні волокна стають крихкими. Це підвищує ризик розтріскування або вибухів під високими навантаженнями. Ремонтні майстерні часто стикаються з шинами, які зовні виглядають добре, але мають приховані мікротріщини та іржу на металевих дротах корду.

Згідно з аналізом експертів німецького ADAC, проблеми з шинами є поширеною причиною аварій на високій швидкості. Дефектні або занадто старі шини значно збільшують ризик втрати керування транспортним засобом, особливо під час раптового маневру, коли відбувається обрив ослаблених кордів.

Відновлені шини

На ринку з'являється багато відновлених шин, які рекламують як повністю функціональні. Насправді їхня структура часто вже зношена. Зв'язки між гумовими та сталевими шарами з часом слабшають, що може призвести до вібрації, перегріву або відшаровування протектора.

Лише відновлені шини, що відповідають ЄЕК (Правила Європейської Економічної Комісії) ООН №108 або №109, можуть бути безпечними, якщо вони походять від сертифікованого виробника.

Яка альтернатива

Для багатьох водіїв нові шини — це значні витрати, але з точки зору безпеки, це інвестиція, а не витрати. Аварія, спричинена старою шиною, означає ризики для життя та значні фінансові втрати.

Якщо водій не може дозволити собі повний комплект, експерти рекомендують купити дві нові шини та встановити їх на ведучу вісь. Це значно безпечніше рішення, ніж вживані шини невідомого походження.

Ціни в Україні у 2025 році

Середні ціни на зимові шини зросли та значно варіюються залежно від діаметра (R14-R18), виробника та бренду.