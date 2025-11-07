Відео
Який штраф за автомобільні шини взимку 2025 року

Дата публікації: 7 листопада 2025 06:00
Оновлено: 15:13
Штрафи за автошини восени та взимку 2025 року
Автошина. Фото: freepik.com

Хоча Правила дорожнього руху України не встановлюють чітких термінів сезонної заміни шин, водії можуть отримати штраф за експлуатацію транспортного засобу з гумою, що не відповідає вимогам. Стягнення накладається насамперед за критичний знос протектора та використання пошкоджених або невідповідних шин.

Про це повідомили Факти ICTV.

Розмір штрафу

Наразі штраф за такі порушення становить від 340 до 680 грн. За повторне порушення можуть застосовуватися суворіші заходи, включаючи адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Потенційні зміни

На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №11029, який пропонує посилити відповідальність за шини на авто невідповідні до сезону.

  • 1700 грн — за перше порушення.
  • від 3400 до 8 500 грн або позбавлення водійських прав на 3–6 місяців — за повторне порушення.

авто штраф штрафи автомобіль правила дорожнього руху шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
