ТОП-6 зимових шин для авто на сезон 2025-2026

Пошук найкращих зимових шин може бути складною задачею, але відома американська компанія з оцінки транспортних засобів Kelley Blue Book (KBB) допомогла звузити коло потенційних покупок. Аналіз охоплює різноманітні бренди, розташовані в різних сегментах ринку.

Continental VikingContact 7

VikingContact 7 — одна з найкращих моделей для холодної пори року. Вона доступна в широкому діапазоні розмірів (від 16 до 22 дюймів), має радіальну конструкцію. Покришка відзначається безшумністю, низьким опором коченню та універсальністю на снігу завдяки технології PolarPlus, хоча не призначена для екстремальних умов. Власники високо оцінюють її безпеку та продуктивність у зимових умовах (8,8/10 на TireRack.com).

Goodyear WinterCommand Ultra

Прямий конкурент Continental, що пропонує широкий асортимент зимових шин. WinterCommand Ultra, найдоступніша модель лінійки, потрапила до списку найкращих від KBB. Ця покришка є гібридною, тому ефективно працює на снігу, ожеледиці, мокрих та чистих дорогах. Вона використовує гідродинамічні канавки для відведення зимової вологи. Шина розроблена для масового ринку з розмірами від 15 до 19 дюймів.

General Tire AltiMAX Arctic12

General Tire, дочірня компанія Continental AG, виступає як доступніша альтернатива. AltiMAX Arctic12 — найкращий варіант бренду для універсальності у важких зимових умовах за доступною ціною. Цей комплект з можливістю шипування має ширший протектор та відмінно впорається з глибоким снігом.

Nokian Nordman North 9

Nordman є бюджетною альтернативою преміального бренду Nokian. Модель Nordman North 9, що потрапила до списку KBB, випускається для легкових автомобілів та позашляховиків. Обидва типи мають агресивний малюнок протектора Nordtech 9 та склад гуми для суворих умов. Шини можна шипувати для додаткового зчеплення. Доступні розміри від 15 до 20 дюймів.

Nokian Hakkapeliitta

Nokian Hakkapeliitta — флагманський й високошанований комплект шин, історія якого сягає 1934 року. Модель поділена на кілька категорій: R5 без шипів (для тихої їзди з "арктичними кристалами зчеплення"), 10 з шипами (для найсуворіших умов), а також LT3, C4 та CR4 для позашляховиків та фургонів. Бренд пропонує окремі шини, адаптовані для легкових авто, кросоверів та електромобілів.

Bridgestone Blizzak

Bridgestone є стандартом у сегменті зимових шин завдяки лінійці Blizzak, що існує з 1992 року. Blizzak 6 — для продуктивних авто, використовує технологію ENLITEN, Blizzak WS90 — для повсякденної їзди, використовує Multicell для кращого контакту на снігу/льоду, Blizzak DM-V2 — для позашляховиків та пікапів, також з технологією Multicell та з глибшим протектором.