ТОП-6 зимних шин для авто на сезон 2025-2026

Лучшие зимние шины разных производителей для созона 2025-2026
Поиск лучших зимних шин может быть сложной задачей, но известная американская компания по оценке транспортных средств Kelley Blue Book (KBB) помогла сузить круг потенциальных покупок. Анализ охватывает разнообразные бренды, расположенные в разных сегментах рынка.
Об этом написал Slash Gear.
Continental VikingContact 7
VikingContact 7 — одна из лучших моделей для холодного времени года. Она доступна в широком диапазоне размеров (от 16 до 22 дюймов), имеет радиальную конструкцию. Покрышка отмечается бесшумностью, низким сопротивлением качению и универсальностью на снегу благодаря технологии PolarPlus, хотя не предназначена для экстремальных условий. Владельцы высоко оценивают ее безопасность и производительность в зимних условиях (8,8/10 на TireRack.com).
Goodyear WinterCommand Ultra
Прямой конкурент Continental, предлагающий широкий ассортимент зимних шин. WinterCommand Ultra, самая доступная модель линейки, попала в список лучших от KBB. Эта покрышка является гибридной, поэтому эффективно работает на снегу, гололеде, мокрых и чистых дорогах. Она использует гидродинамические канавки для отвода зимней влаги. Шина разработана для массового рынка с размерами от 15 до 19 дюймов.
General Tire AltiMAX Arctic12
General Tire, дочерняя компания Continental AG, выступает как более доступная альтернатива. AltiMAX Arctic12 — лучший вариант бренда для универсальности в тяжелых зимних условиях по доступной цене. Этот комплект с возможностью ошиповки имеет более широкий протектор и отлично справится с глубоким снегом.
Nokian Nordman North 9
Nordman является бюджетной альтернативой премиального бренда Nokian. Модель Nordman North 9, попавшая в список KBB, выпускается для легковых автомобилей и внедорожников. Оба типа имеют агрессивный рисунок протектора Nordtech 9 и состав резины для суровых условий. Шины можно шиповать для дополнительного сцепления. Доступны размеры от 15 до 20 дюймов.
Nokian Hakkapeliitta
Nokian Hakkapeliitta — флагманский и высокоуважаемый комплект шин, история которого восходит к 1934 году. Модель разделена на несколько категорий: R5 без шипов (для тихой езды с "арктическими кристаллами сцепления"), 10 с шипами (для самых суровых условий), а также LT3, C4 и CR4 для внедорожников и фургонов. Бренд предлагает отдельные шины, адаптированные для легковых авто, кроссоверов и электромобилей.
Bridgestone Blizzak
Bridgestone является стандартом в сегменте зимних шин благодаря линейке Blizzak, существующей с 1992 года. Blizzak 6 — для производительных авто, использует технологию ENLITEN, Blizzak WS90 — для повседневной езды, использует Multicell для лучшего контакта на снегу/льду, Blizzak DM-V2 — для внедорожников и пикапов, также с технологией Multicell и с более глубоким протектором.
