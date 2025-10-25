ТОП-6 зимних шин для авто на сезон 2025-2026

Автомобили на снегу. Фото: autocar.co.uk

Поиск лучших зимних шин может быть сложной задачей, но известная американская компания по оценке транспортных средств Kelley Blue Book (KBB) помогла сузить круг потенциальных покупок. Анализ охватывает разнообразные бренды, расположенные в разных сегментах рынка.

Об этом написал Slash Gear.

Continental VikingContact 7

VikingContact 7 — одна из лучших моделей для холодного времени года. Она доступна в широком диапазоне размеров (от 16 до 22 дюймов), имеет радиальную конструкцию. Покрышка отмечается бесшумностью, низким сопротивлением качению и универсальностью на снегу благодаря технологии PolarPlus, хотя не предназначена для экстремальных условий. Владельцы высоко оценивают ее безопасность и производительность в зимних условиях (8,8/10 на TireRack.com).

Goodyear WinterCommand Ultra

Прямой конкурент Continental, предлагающий широкий ассортимент зимних шин. WinterCommand Ultra, самая доступная модель линейки, попала в список лучших от KBB. Эта покрышка является гибридной, поэтому эффективно работает на снегу, гололеде, мокрых и чистых дорогах. Она использует гидродинамические канавки для отвода зимней влаги. Шина разработана для массового рынка с размерами от 15 до 19 дюймов.

General Tire AltiMAX Arctic12

General Tire, дочерняя компания Continental AG, выступает как более доступная альтернатива. AltiMAX Arctic12 — лучший вариант бренда для универсальности в тяжелых зимних условиях по доступной цене. Этот комплект с возможностью ошиповки имеет более широкий протектор и отлично справится с глубоким снегом.

Nokian Nordman North 9

Nordman является бюджетной альтернативой премиального бренда Nokian. Модель Nordman North 9, попавшая в список KBB, выпускается для легковых автомобилей и внедорожников. Оба типа имеют агрессивный рисунок протектора Nordtech 9 и состав резины для суровых условий. Шины можно шиповать для дополнительного сцепления. Доступны размеры от 15 до 20 дюймов.

Nokian Hakkapeliitta

Nokian Hakkapeliitta — флагманский и высокоуважаемый комплект шин, история которого восходит к 1934 году. Модель разделена на несколько категорий: R5 без шипов (для тихой езды с "арктическими кристаллами сцепления"), 10 с шипами (для самых суровых условий), а также LT3, C4 и CR4 для внедорожников и фургонов. Бренд предлагает отдельные шины, адаптированные для легковых авто, кроссоверов и электромобилей.

Bridgestone Blizzak

Bridgestone является стандартом в сегменте зимних шин благодаря линейке Blizzak, существующей с 1992 года. Blizzak 6 — для производительных авто, использует технологию ENLITEN, Blizzak WS90 — для повседневной езды, использует Multicell для лучшего контакта на снегу/льду, Blizzak DM-V2 — для внедорожников и пикапов, также с технологией Multicell и с более глубоким протектором.