Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие зимние шины разных производителей для созона 2025-2026

Лучшие зимние шины разных производителей для созона 2025-2026

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 01:20
обновлено: 15:52
ТОП-6 зимних шин для авто на сезон 2025-2026
Автомобили на снегу. Фото: autocar.co.uk

Поиск лучших зимних шин может быть сложной задачей, но известная американская компания по оценке транспортных средств Kelley Blue Book (KBB) помогла сузить круг потенциальных покупок. Анализ охватывает разнообразные бренды, расположенные в разных сегментах рынка.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Continental VikingContact 7

VikingContact 7 — одна из лучших моделей для холодного времени года. Она доступна в широком диапазоне размеров (от 16 до 22 дюймов), имеет радиальную конструкцию. Покрышка отмечается бесшумностью, низким сопротивлением качению и универсальностью на снегу благодаря технологии PolarPlus, хотя не предназначена для экстремальных условий. Владельцы высоко оценивают ее безопасность и производительность в зимних условиях (8,8/10 на TireRack.com).

Goodyear WinterCommand Ultra

Прямой конкурент Continental, предлагающий широкий ассортимент зимних шин. WinterCommand Ultra, самая доступная модель линейки, попала в список лучших от KBB. Эта покрышка является гибридной, поэтому эффективно работает на снегу, гололеде, мокрых и чистых дорогах. Она использует гидродинамические канавки для отвода зимней влаги. Шина разработана для массового рынка с размерами от 15 до 19 дюймов.

General Tire AltiMAX Arctic12

General Tire, дочерняя компания Continental AG, выступает как более доступная альтернатива. AltiMAX Arctic12 — лучший вариант бренда для универсальности в тяжелых зимних условиях по доступной цене. Этот комплект с возможностью ошиповки имеет более широкий протектор и отлично справится с глубоким снегом.

Также читайте:

Как проверить реальный возраст зимних шин

Главные ошибки водителей при покупке зимних шин

Какие новые требования для зимних шин 2025-2026

Nokian Nordman North 9

Nordman является бюджетной альтернативой премиального бренда Nokian. Модель Nordman North 9, попавшая в список KBB, выпускается для легковых автомобилей и внедорожников. Оба типа имеют агрессивный рисунок протектора Nordtech 9 и состав резины для суровых условий. Шины можно шиповать для дополнительного сцепления. Доступны размеры от 15 до 20 дюймов.

Nokian Hakkapeliitta

Nokian Hakkapeliitta — флагманский и высокоуважаемый комплект шин, история которого восходит к 1934 году. Модель разделена на несколько категорий: R5 без шипов (для тихой езды с "арктическими кристаллами сцепления"), 10 с шипами (для самых суровых условий), а также LT3, C4 и CR4 для внедорожников и фургонов. Бренд предлагает отдельные шины, адаптированные для легковых авто, кроссоверов и электромобилей.

Bridgestone Blizzak

Bridgestone является стандартом в сегменте зимних шин благодаря линейке Blizzak, существующей с 1992 года. Blizzak 6 — для производительных авто, использует технологию ENLITEN, Blizzak WS90 — для повседневной езды, использует Multicell для лучшего контакта на снегу/льду, Blizzak DM-V2 — для внедорожников и пикапов, также с технологией Multicell и с более глубоким протектором.

рейтинг авто советы автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации