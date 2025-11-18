Видео
Видео

Лучшие модели зимних шин для Jeep

Лучшие модели зимних шин для Jeep

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 15:20
обновлено: 15:06
Зимние шины для Jeep: какие стоит выбрать
2023 Jeep Wrangler Rubicon 4xe Фото: greencarreports.com

Из-за значительной массы и нагрузки зимняя резина для Jeep, особенно Grand Cherokee и Wrangler, должна быть с усиленным каркасом и глубоким протектором. Для моделей Compass или Cherokee подойдут нешипованные фрикционные шины, ориентированные на комфорт и тишину. Важно подбирать одинаковые шины на все оси, чтобы избежать дисбаланса в работе трансмиссии.

Об этом написал Eurokoleso.

Bridgestone Blizzak DM-V3

Одна из лучших фрикционных шин для тяжелых внедорожников и кроссоверов, которая уверенно ведет себя на льду, глубоком снегу и мокрой дороге. Благодаря технологии Multicell Compound она сокращает тормозной путь, особенно эффективна на Grand Cherokee и Wrangler. Ресурс: 70 000 км. Цена: около 6900 грн за одну.

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV

Эталонная скандинавская фрикционная модель. Технология Arctic Grip Crystals обеспечивает надежное сцепление даже на отполированном льду, оставаясь мягкой до -35 °C. Гарантирует уверенный контроль и имеет низкое сопротивление качению. Ресурс: 60 000 км. Цена: около 6300 грн.

Michelin Pilot Alpin 5 SUV

UHP-шина премиум-класса, разработанная для мощных моделей (Grand Cherokee, Wagoneer). Обеспечивает максимально предсказуемое поведение на сухом и мокром асфальте, выдерживая высокие скорости и динамические нагрузки. Ресурс: 65 000 км. Цена: примерно 7200 грн.

Continental WinterContact TS 870 P SUV

Новая фрикционная модель, адаптированная для SUV с полным приводом. Смесь Cool Chili 2.0 сохраняет гибкость при экстремально низких температурах, показывая блестящие результаты на мокрой дороге и отличную устойчивость. Ресурс: 65 000 км. Цена: 6600 грн.

Goodyear UltraGrip Performance SUV+

Фрикционная шина со специальной смесью SnowProtect Compound, оптимизированная для тяжелых внедорожников. Она универсальна, хорошо работает на укатанном снегу и крутых подъемах, сохраняя контроль. Ресурс: 55 000 км. Цена: около 6100 грн.

Pirelli Scorpion Winter 2

Фрикционная модель с высоким содержанием силики и адаптивными ламелями. Обеспечивает стабильность на снегу и низкое сопротивление качению, что может уменьшить расход топлива. Ресурс: 60 000 км. Цена: около 6400 грн.

Hankook Winter i*cept Evo3 X (W330A)

Лучшая бюджетная фрикционная альтернатива, использующая обновленную смесь Aqua Pine 2 для эластичности. Обеспечивает равномерное сцепление и устойчивость к износу. Ресурс: 55 000 км. Цена: от 5200 грн.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
