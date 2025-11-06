Китайские зимние шины: стоит ли их покупать

Зимние шины. Фото: freepik.com

Китай является крупнейшим мировым производителем автомобильных шин, значительная часть из которых экспортируется на рынки Европы, США и Африки. Благодаря более низким ценам сегодня китайская зимняя резина стала главным конкурентом в среднем ценовом сегменте, хотя до сих пор не может сравниться с уровнем западных брендов Michelin, Continental или Goodyear.

Плюсы и минусы

Сегодня в КНР работает более 300 шинных заводов, среди которых десятки принадлежат мировым корпорациям — Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli. Китайские компании активно внедряют автоматизацию, интеллектуальные системы контроля качества, 3D-сканирование протектора, а некоторые бренды уже имеют сертификацию ECE R117 (стандарт ЕС для шин). Однако главная их стратегия до сих пор заключается в низкой цене и высоком объеме производства, а не в максимальной эффективности, особенно на сложных зимних покрытиях.

Китай выпускает более 900 000 000 единиц шин ежегодно. Благодаря дешевому сырью, масштабному производству и государственной поддержке китайские покрышки стали главным конкурентом в среднем сегменте рынка.

Главным преимуществом китайских зимних шин является их цена, которая в среднем на 40-50% ниже западных аналогов. Впрочем, существуют и заметные недостатки:

из-за масштабности производства возможны отклонения в балансировке партий;

даже флагманские модели проигрывают европейским в тестах ADAC по показателям сцепления на льду;

резина в среднем на 2-3 дБ шумнее Michelin или Nokian;

покрышки служит 2-3 сезона против 4-5 у западных.

