Есть ли смысл покупать китайские зимние шины

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 15:20
обновлено: 16:26
Китайские зимние шины: стоит ли их покупать
Зимние шины. Фото: freepik.com

Китай является крупнейшим мировым производителем автомобильных шин, значительная часть из которых экспортируется на рынки Европы, США и Африки. Благодаря более низким ценам сегодня китайская зимняя резина стала главным конкурентом в среднем ценовом сегменте, хотя до сих пор не может сравниться с уровнем западных брендов Michelin, Continental или Goodyear.

Об этом написал Eurokoleso.

Плюсы и минусы

Сегодня в КНР работает более 300 шинных заводов, среди которых десятки принадлежат мировым корпорациям — Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli. Китайские компании активно внедряют автоматизацию, интеллектуальные системы контроля качества, 3D-сканирование протектора, а некоторые бренды уже имеют сертификацию ECE R117 (стандарт ЕС для шин). Однако главная их стратегия до сих пор заключается в низкой цене и высоком объеме производства, а не в максимальной эффективности, особенно на сложных зимних покрытиях.

Китай выпускает более 900 000 000 единиц шин ежегодно. Благодаря дешевому сырью, масштабному производству и государственной поддержке китайские покрышки стали главным конкурентом в среднем сегменте рынка.

Главным преимуществом китайских зимних шин является их цена, которая в среднем на 40-50% ниже западных аналогов. Впрочем, существуют и заметные недостатки:

  • из-за масштабности производства возможны отклонения в балансировке партий;
  • даже флагманские модели проигрывают европейским в тестах ADAC по показателям сцепления на льду;
  • резина в среднем на 2-3 дБ шумнее Michelin или Nokian;
  • покрышки служит 2-3 сезона против 4-5 у западных.

Лучшие китайские модели

  • Linglong Green-Max Winter UHP (нешипованная, приблизительная цена 2300-2600 грн). Модель с хорошим сцеплением на мокрой дороге и малым шумом, но она становится жестче при -15 °C, а тормозной путь на льду длиннее на 15-20%, чем у европейских аналогов.
  • Sailun Ice Blazer WST3 (фрикционная, цена 2600-3000 грн) . Шина, имеющая хорошую управляемость при -10 °C и эластичную резиновую смесь, но издает несколько повышенный шум.
  • Triangle SnowLink PL02 (нешипованная, цена 2400 грн). Покрышки, отличающаяся стабильным поведением на снегу и крепкими боковинами, хотя тормозной путь на мокром асфальте длиннее, чем у Michelin Alpin 6, и они становятся жесткими на морозе ниже -12 °C.
  • Goodride SW608 (фрикционная, цена 2200-2500 грн). Обеспечивает комфортную езду и долговечность до 50 000 км с низким сопротивлением качению, но не предназначена для гололеда, а при -20 °C происходит заметная потеря сцепления.
  • Doublestar DSW01 (шипованная, цена 2700-3100 грн). Модель с хорошими показателями на льду благодаря прочным шипам из карбида вольфрама, но она достаточно шумная и способствует повышенному потреблению топлива.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
