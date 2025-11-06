Китайські зимові шини: чи варто їх купувати

Зимові шини. Фото: freepik.com

Китай є найбільшим світовим виробником автомобільних шин, значна частина з яких експортується на ринки Європи, США та Африки. Завдяки нижчим цінам сьогодні китайська зимова гума стала головним конкурентом у середньому ціновому сегменті, хоча досі не може зрівнятися з рівнем західних брендів Michelin, Continental або Goodyear.

Про це написав Eurokoleso.

Плюси та мінуси

Сьогодні в КНР працює понад 300 шинних заводів, серед яких десятки належать світовим корпораціям — Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli. Китайські компанії активно впроваджують автоматизацію, інтелектуальні системи контролю якості, 3D-сканування протектора, а деякі бренди вже мають сертифікацію ECE R117 (стандарт ЄС для шин). Проте головна їхня стратегія досі полягає у низькій ціні та високому обсязі виробництва, а не у максимальній ефективності, особливо на складних зимових покриттях.

Китай випускає понад 900 000 000 одиниць шин щороку. Завдяки дешевій сировині, масштабному виробництву та державній підтримці китайські покришки стали головним конкурентом у середньому сегменті ринку.

Головною перевагою китайських зимових шин є їхня ціна, яка в середньому на 40–50% нижча за західні аналоги. Втім, існують й помітні недоліки:

через масштабність виробництва можливі відхилення у балансуванні партій;

навіть флагманські моделі програють європейським у тестах ADAC за показниками зчеплення на льоду;

гума в середньому на 2–3 дБ гучніша за Michelin чи Nokian;

покришки служить 2–3 сезони проти 4–5 у західних.

Кращі китайські моделі