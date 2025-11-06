Відео
Відео

Чи є сенс купувати китайські зимові шини

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 15:20
Оновлено: 12:59
Китайські зимові шини: чи варто їх купувати
Зимові шини. Фото: freepik.com

Китай є найбільшим світовим виробником автомобільних шин, значна частина з яких експортується на ринки Європи, США та Африки. Завдяки нижчим цінам сьогодні китайська зимова гума стала головним конкурентом у середньому ціновому сегменті, хоча досі не може зрівнятися з рівнем західних брендів Michelin, Continental або Goodyear.

Про це написав Eurokoleso.

Плюси та мінуси

Сьогодні в КНР працює понад 300 шинних заводів, серед яких десятки належать світовим корпораціям — Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli. Китайські компанії активно впроваджують автоматизацію, інтелектуальні системи контролю якості, 3D-сканування протектора, а деякі бренди вже мають сертифікацію ECE R117 (стандарт ЄС для шин). Проте головна їхня стратегія досі полягає у низькій ціні та високому обсязі виробництва, а не у максимальній ефективності, особливо на складних зимових покриттях.

Китай випускає понад 900 000 000 одиниць шин щороку. Завдяки дешевій сировині, масштабному виробництву та державній підтримці китайські покришки стали головним конкурентом у середньому сегменті ринку.

Головною перевагою китайських зимових шин є їхня ціна, яка в середньому на 40–50% нижча за західні аналоги. Втім, існують й помітні недоліки:

  • через масштабність виробництва можливі відхилення у балансуванні партій;
  • навіть флагманські моделі програють європейським у тестах ADAC за показниками зчеплення на льоду;
  • гума в середньому на 2–3 дБ гучніша за Michelin чи Nokian;
  • покришки служить 2–3 сезони проти 4–5 у західних.

Кращі китайські моделі

  • Linglong Green-Max Winter UHP (нешипована, приблизна ціна 2300–2600 грн). Модель з гарним зчепленням на мокрій дорозі та малим шумом, але вона стає жорсткішою при -15 °C, а гальмівний шлях на льоду довший на 15–20% за європейські аналоги.
  • Sailun Ice Blazer WST3 (фрикційна, ціна 2600–3000 грн) . Шина, що має гарну керованість при -10 °C та еластичну гумову суміш, але видає дещо підвищений шум.
  • Triangle SnowLink PL02 (нешипована, ціна 2400 грн). Покришки, що вирізняється стабільною поведінкою на снігу та міцними боковинами, хоча гальмівний шлях на мокрому асфальті довший, ніж у Michelin Alpin 6, й вони стають твердими на морозі нижче -12 °C.
  • Goodride SW608 (фрикційна, ціна 2200–2500 грн). Забезпечує комфортну їзду та довговічність до 50 000 км з низьким опором коченню, але не призначена для ожеледиці, а при -20 °C відбувається помітна втрата зчеплення.
  • Doublestar DSW01 (шипована, ціна 2700–3100 грн). Модель з добрими показниками на льоду завдяки міцним шипам з карбіду вольфраму, але вона досить гучна та сприяє підвищеному споживанню пального.

Китай авто поради автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
